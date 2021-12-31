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Diva do rock

Rita Lee completa 74 anos e recebe homenagem do marido: "Te amo, te admiro"

Cantora também recebeu felicitações dos filhos e de personalidades em mensagens nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 13:05

Rita Lee completa mais um ano de vida nesta sexta-feira, 31. Aos 74 anos, a cantora foi homenageada nas redes sociais pelo marido, Roberto de Carvalho.
O companheiro da artista publicou uma foto antiga do casal no Instagram e falou sobre como o último ano foi difícil e de provações.
"Meu coração em muitos momentos se despedaçou, para logo em seguida se deslumbrar diante de todas as suas demonstrações de coragem, força de vontade e resistência. Que depois de todo o tormento estejamos diante de um tempo de paz, harmonia, e muita saúde", disse.
A cantora Rita Lee
A cantora Rita Lee Crédito: Instagram/ritalee_oficial
Ele prosseguiu com a declaração: "E tudo de melhor que eu puder te desejar, você merece milhões de vezes mais. Te amo, te admiro, te adoro, estamos juntos, ontem, agora e sempre".
Nos comentários, João Lee, um dos filhos do casal, comentou com emojis de coração. Personalidades como Zeca Camargo, Silvia Poppovic e o perfil da banda Barão Vermelho também aproveitaram o post para parabenizar a cantora. Beto Lee, outro filho da artista, desejou felicitações também com uma publicação na rede social.
Neste ano, a cantora e compositora virou tema de exposição no MIS-SP, com curadoria de João Lee, que vinha sendo planejada e negociada desde 2018. A mostra faz uma viagem colorida e sonora pela trajetória da artista. O evento estará aberto ao público até 20 de fevereiro (ingressos aqui).

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