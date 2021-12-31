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Saudade

Tatá Werneck lamenta morte da avó: 'Minha melhor amiga'

Avó da humorista faleceu nesta quinta-feira (30)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 12:03

Tatá Werneck apresenta o programa Lady Night (Multishow)
Tatá Werneck apresenta o programa Lady Night (Multishow) Crédito: Divulgação/Multishow
A apresentadora e humorista Tatá Werneck, 38, compartilhou um texto em seu perfil do Instagram nesta quinta-feira (30) para lamentar a morte de sua avó Hermelinda. "Esse sempre foi meu maior medo desde criança: perder minha vó Denguinho", começou.
"Minha alma gêmea. Minha melhor amiga. Minha confidente. A mulher que me ensinou a ter fé. A mulher que me ensinou a ser forte. Achei que não fosse suportar. Cheguei a desmaiar", continuou a humorista, na legenda de um vídeo em que ela e sua avó participavam do quadro arquivo confidencial do programa "Domingão do Faustão".
"Eu queria ter forças para você ir embora segurando a minha mão. Mas sou medrosa. Achei que não fosse ter coragem. Mas você me esperou. Esperou que eu me fortalecesse. Ela me disse que só iria embora quando todo mundo tivesse feliz", contou.
"Um dia antes do ano novo. Chance de recomeçar. Cantei. Fiz brincadeira. Chorei. Beijei muito. E orei com ela de mão apertada. Quando abri os olhos ela estava livre para ser gigante como sempre foi. De mãos dadas comigo. Eu consegui Denguinho", continuou a artista.
Ela seguiu dizendo que sentia pela sua avó "um amor maior que o próprio amor", e que ela era otimista e perseverante. "Sem você eu seria um trapo. Com você sou o ser mais abençoado do mundo. Quero ser sua neta em todas as vidas, rainha. Achei que não fosse aguentar. Mas me sinto mais forte do que nunca. E com uma fé que move montanhas!", escreveu.
"Eu te amo mais do que qualquer abraço, beijo ou declaração que possa ter conseguido fazer. Eu te amo por todas as vidas. Deus receba sua filha que te ama incondicionalmente. Nunca vi alguém amar tanto o senhor. Mas adivinha: ela passou isso para mim. Eu te amo meu Deus! Obrigada pela minha Denguinho! Deus cuida dela. Se ela estiver bem, eu estou bem também", finalizou.

APOIO

Nos comentários, fãs anônimos e celebridades escreveram palavras de apoio para a humorista. "Sinto muito pela sua perda. Muita luz para você e para sua linda avó!", escreveu Deborah Secco. "Meus sentimentos!", comentou Evaristo Costa. "Um abraço em você", disse Ana Hikari.
Mais tarde, em seu Twitter, a apresentadora também escreveu sobre a avó. "Tive medo do dia de hoje desde criança. Para quem assistia ‘trolala’, hoje meu Denguinho, minha Rainha, minha melhor amiga, se foi. Sem ela eu não seria nada", começou.

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"O maior medo da minha vida era perder meu denguinho. Eu não tenho mais medo de nada. Mas provavelmente ficarei deprimida um tempo. Porque está f. Só quem é próximo a mim, sabe do meu amor visceral por ela. Beijos amigos. Que 2022 seja um ano de alegria em nome de Jesus", completou ela.

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