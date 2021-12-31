Nicole Bahls diz que transmitiu Covid-19 para seis primos em festa de Natal

A modelo Nicole Bahls, 36, contou aos seus seguidores do Instagram que recebeu o diagnóstico de Covid-19. Em vídeos publicados nos stories nesta quinta (30), ela disse que "achou que estava gripada" e "acabou passando o Natal com a família".

Na comemoração, Nicole afirma que transmitiu a doença para seis de seus primos. "Acabei indo passar o Natal com a minha família e acabei contaminando mais seis primos sem saber, achei que era gripe", explicou. "Fiz o teste de Covid. Não estava sentindo nem gosto nem cheiro. Deu positivo, e agora vou passar aqui o Réveillon isolada."

Nicole Bahls pegou Covid-19 e vai passar o réveillon em confinamento Crédito: Reprodução/Instagram @nicolebahls

A ex-participante de "A Fazenda" (Record) lamentou ainda a quantidade de remédios que precisará tomar para combater a doença. Além da perda de olfato e paladar, ela afirmou sentir dores no corpo.

De pijama colorido e cabelo molhado, a ex-panicat mostrou uma série de caixas de medicamentos e uma bebida isotônica. Apesar do diagnóstico, ela agradece: "Mas tá tudo bem, graças a Deus, eu tô viva e minha família também".