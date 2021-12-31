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Tristeza

Murilo Huff confessa 'medo' após mortes de Maurílio e Marília Mendonça

Cantor desabafou no Twitter na madrugada de quinta (30)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 09:41

 O cantor sertanejo Murilo Huff fez um desabafo em uma rede social na madrugada desta quinta (30), horas após a confirmação da morte do colega de profissão Maurílio. Pai do filho de Marília Mendonça, Murilo confessou sentir "medo" e "incerteza".
"Indo dormir com um nó no peito", escreveu em sua conta do Twitter, na qual possui 344,4 mil seguidores. "Cada dia mais tomado por várias incertezas e medos."
Além de perder o amigo Maurílio, vítima de um tromboembolismo pulmonar, Murilo ainda lida com a morte de sua ex, Marília, que morreu na queda de uma aeronave particular em Minas Gerais. Os dois tiveram um relacionamento que durou cerca de dois anos, que gerou Léo.
Huff tentou, no entanto, mostrar otimismo, finalizando o tuíte com a frase: "Que não percamos a fé e a vontade de continuarmos lutando." Os fãs do cantor mostraram apoio com mensagens de conforto nos comentários da publicação.
Murilo Huff, ex-marido de Marília Mendonça
Murilo Huff, ex-marido de Marília Mendonça Crédito: Reprodução/ Instagram @murilohuff
O sertanejo também republicou uma foto postada pelo cantor Cesar Menotti, que retrata um abraço entre Maurílio e Marília. Ainda nesta quinta, ele fez uma declaração ao filho no Instagram ao postar uma imagem dos dois posando com camisetas combinando.
"Acham que eu cuido de você, mas é você quem cuida de mim. Você é quem me dá força e vontade de continuar vivendo", desabafou. "Te amo muito, meu poderoso filhão".

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