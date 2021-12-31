Fãs xingam Bolsonaro, e Ivete Sangalo pede para gritarem mais alto

A cantora Ivete Sangalo, 49, que já foi criticada por não se posicionar politicamente, começou a dançar enquanto o público xingava o presidente Jair Bolsonaro (PL) durante show, em Natal, no Rio Grande do Norte, na noite de quarta (29). Um vídeo desse momento da apresentação foi publicado nas redes sociais e viralizou.

Na gravação é possível ouvir a plateia gritar "Ei Bolsonaro, vai tomar no c...". Quando Ivete escuta o xingamento, provoca: "Não ouvi. Tá baixinho". Em seguida, a cantora começa a dançar enquanto as pessoas gritavam mais alto. "(Ele) vai acabar escutando de tão alto que foi", diz.

Ivete Sangalo interagindo com a platéia agora pouco em seu show,aos gritos de "Bolsonaro vai Tomar no cu"

Esse é o vídeo!!!

"Mais alto eu não ouvi" pic.twitter.com/hCc3Ja2tkF — IS KNOWLES (@Bruninhojp2) December 30, 2021

A reação da cantora ao protesto do público acontece após chuvas intensas que atingiram a Bahia nos últimos dias deixarem ao menos 24 mortos e o presidente continuar de férias em Santa Catarina. Ele enviou quatro ministros do governo federal à região. Mas Fábio Almeida, empresário da cantora, disse que "ela apenas deu voz ao povo".

Em junho, quando o Brasil superou 500 mil mortes por Covid-19, Ivete extravasou sua indignação no Instagram. "É estarrecedor pensar sobre as milhares de vidas ceifadas e dores irreparáveis em torno dessas perdas", escreveu ela. "Não é sobre partidos, é sobre humanidade".

Ivete Sangalo Crédito: Mônica Zorzanelli

A cantora também publicou um comunicado nas redes sociais em que afirma que o atual governo brasileiro não a representa, mas que isso será resolvido nas próximas eleições pelo poder do voto.