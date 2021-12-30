Glória Menezes acompanha filha ao altar em casamento intimista em fazenda

Glória Menezes teve a alegria de ver mais um filho casar nesta terça-feira (28). Na fazenda que possui em Porto Feliz, interior de São Paulo, ela acompanhou até o altar Maria Amélia e seu noivo, Horácio.

Em vídeo publicado no Instagram pela organizadora do evento, Filó Cerimonial, é possível ver a atriz de 87 anos, trajando conjunto verde-claro e pequenos saltos brancos, caminhando de braços dados com a filha vestida de noiva.

Glória Menezes acompanha filha até o altar em casamento na fazenda da família em Porto Feliz/SP Crédito: Reprodução: Instagram @filo_cerimonial

A cerimônia reuniu a família na sede da fazenda que Glória compartilhava com o falecido marido, Tarcísio Meira. Os parentes estão passando em Porto Feliz o primeiro fim de ano após a morte do ator.

Tarcísio e Glória foram infectados pela Covid-19 e internados juntos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A atriz recebeu alta quatro dias após a morte do esposo, que sofreu complicações da doença.