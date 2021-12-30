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Glória Menezes acompanha filha ao altar em casamento intimista em fazenda

Cerimônia foi feita na propriedade onde atriz vivia com Tarcísio Meira, em São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 09:52

Glória Menezes teve a alegria de ver mais um filho casar nesta terça-feira (28). Na fazenda que possui em Porto Feliz, interior de São Paulo, ela acompanhou até o altar Maria Amélia e seu noivo, Horácio.
Em vídeo publicado no Instagram pela organizadora do evento, Filó Cerimonial, é possível ver a atriz de 87 anos, trajando conjunto verde-claro e pequenos saltos brancos, caminhando de braços dados com a filha vestida de noiva.
Glória Menezes acompanha filha até o altar em casamento na fazenda da família em Porto Feliz/SP
Glória Menezes acompanha filha até o altar em casamento na fazenda da família em Porto Feliz/SP Crédito: Reprodução: Instagram @filo_cerimonial
A cerimônia reuniu a família na sede da fazenda que Glória compartilhava com o falecido marido, Tarcísio Meira. Os parentes estão passando em Porto Feliz o primeiro fim de ano após a morte do ator.
Tarcísio e Glória foram infectados pela Covid-19 e internados juntos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A atriz recebeu alta quatro dias após a morte do esposo, que sofreu complicações da doença.
Ainda nesta semana, uma das noras da experiente atriz compartilhou fotos da comemoração de Natal da família. Mocita Fagundes, esposa de Tarcísio Meira Filho, confessou que "Tarcisão" ainda faz falta, porém os parentes continuam unidos.

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