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"Obrigada por tudo", diz mulher de Maurílio em post em homenagem ao cantor

Sertanejo morreu aos 28 anos após duas semanas internado em Goiânia (GO)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 09:21

Mulher do sertanejo Maurílio, que morreu aos 28 anos após ficar duas semanas internado, Luana Ramos se despediu do marido pelas redes sociais. Após publicar um vídeo em que faz carinho nele, escreveu palavras de agradecimento: "Descansa, meu amor, descansa. Obrigada por tudo, obrigada por tanto".
Maurílio, 28, faz dupla sertaneja com Luíza
Maurílio, 28, faz dupla sertaneja com Luíza Crédito: Instagram/@mauriliolem
Namorada de Luiza, a parceira de música de Maurílio, a ex-BBB Marcela Mc Gowan também prestou homenagem. "Nada vai apagar tudo de lindo que vocês viveram. Forças, meu bem", postou na mesma publicação.
O músico morreu na tarde desta quarta-feira (29) aos 28 anos. O artista estava internado na UTI de um hospital de Goiânia desde o dia 15 de dezembro, após sofrer três paradas cardíacas em decorrência de uma tromboembolia pulmonar.
O músico vinha apresentando piora no quadro clínico desde a noite desta terça-feira (28). O último boletim, compartilhado pela assessoria de imprensa do músico, na manhã desta quarta, informou que ele seguia internado em estado grave, e tinha apresentado outra piora nas últimas 12 horas.
Em um comunicado divulgado pela assessoria do artista nesta tarde, assinado pelo doutor Wandervan Antônio Azevedo, o hospital comunicava com "muito pesar" o falecimento do cantor às 16h30. Nesta manhã, Luana Ramos, esposa do sertanejo compartilhou uma carta aberta para Deus e dizia ainda ter esperança.

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Maurílio teve um mal-estar durante a gravação de um DVD, em Goiânia, no dia 15 de dezembro, e após sofrer três paradas cardíacas foi internado no Hospital Jardim América, mas foi transferido ao Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG) após apresentar "estabilidade clínica".
Um dia após a transferência do cantor, a mãe Odaisa Delmonte compartilhou um registro ao lado do filho em seu perfil no Instagram torcendo por sua recuperação. "Saudades do seu sorriso e do seu abraço. Acorda, filho, estamos te esperando", escreveu na legenda.

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