Cantor sertanejo Maurílio, da dupla com Luiza, morre aos 28 anos em Goiânia

Morreu nesta quarta-feira (29), aos 28 anos, o cantor sertanejo Maurílio, segunda voz da dupla com Luiza. Ele estava internado em Goiânia (GO) desde a madrugada de 15 de dezembro, quando sofreu três paradas cardíacas após passar mal na gravação de um DVD.

"Com muito pesar que comunicamos o falecimento do cantor Maurilio Belmont Ribeiro no dia 29 de dezembro de 2021, às 16h30", informou a assessoria do cantor, em nota enviada à imprensa.

Após a internação, o artista foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar e se recuperava nas últimas duas semanas. Maurílio chegou até mesmo a ser transferido de hospital cinco dias depois da internação, mas nas últimas 24 horas houve piora no quadro.

Maurílio, 28, faz dupla sertaneja com Luíza Crédito: Instagram/@mauriliolem

Segundo o médico Wandervan Azevedo, que estava acompanhando de perto a situação do artista, uma infecção no pulmão obrigou a equipe a voltar a administrar antibióticos que tinham sido suspensos. Com a piora, o cantor não resistiu.

TALENTO

Maurílio Delmont Ribeiro nasceu em Imperatriz, no Maranhão, em 15 de fevereiro de 1993. Foi na mesma cidade que ele conheceu Luíza, com quem viria a formar a dupla sertaneja que o tornou conhecido em todo o Brasil.

A cantora mineira foi passar férias no Maranhão e assim conheceu Maurílio. Segunda voz da dupla, eles cantaram juntos pela primeira vez em uma festa de uma amiga de Luíza.

ALuiza e Maurílio Crédito: Reprodução/Instagram

"Foi no aniversário de uma amiga que o convidei para subir ao palco comigo. A sinergia foi tão boa que ali mesmo montamos a dupla. Deu certo!"

Antes de formar uma dupla oficialmente com Luíza, Maurilio chegou a cursar Ciências Contábeis. Mas, após formar a dupla, eles logo passaram a cantar juntos em bares da região sudeste maranhense e a música ficou em primeiro plano.

O primeiro disco "Luiza e Maurílio Ao Vivo" foi lançado em 2017. No ano seguinte eles gravaram "Ao Vivo em Imperatriz", celebrando a cidade onde Maurílio nasceu e onde se conheceram. O disco "Segunda Dose" saiu em 2019, e "Ensaio Acústico 2", em 2020.

O último lançamento da dupla foi a música "Não Dá Pra Continuar", em parceria com João Bosco e Vinícius. Neste ano eles também lançaram uma parceria com o pagodeiro Dilsinho chamada "Para Em Mim de Novo".

O grande hit que revelou Luíza e Maurílio para todo o Brasil foi "S de Saudade", lançado como single com Zé Neto e Cristiano em outubro de 2019.

No mesmo ano, eles gravaram com a rainha da sofrência Marília Mendonça a música "Furando o Sinal", com Jorge (da dupla Jorge e Mateus) a música "Nêga", com Gabriel Diniz a música "Beijinho de Brincadeira" e com Alcione "Vai Desapegando".

A voz de Luíza é bastante comparada com a da Marrom, o que levou a sambista a se aproximar da dupla sertaneja. Além da proximidade com o Maranhão, terra Natal de Maurílio e Alcione.

Filho de Odaisa Delmonte, Maurílio costumava falar da saudade que tinha da mãe, já que com a carreira no sertanejo ele acabou se mudando para Goiânia. Além da música, Maurílio também era apaixonado por ciclismo e desenvolveu mais o hobby ao longo da pandemia, enquanto os shows estavam parados.

Em novembro de 2020 ele registrou sua primeira trilha de bicicleta e agradeceu à equipe que o acompanhou na aventura.