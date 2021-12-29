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  • Mulher de Maurílio fala sobre nova piora do marido: "Vai superar, já superou!"
Vai dar tudo certo!

Mulher de Maurílio fala sobre nova piora do marido: "Vai superar, já superou!"

Cantor sertanejo está internado em Goiânia desde 15 de dezembro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 14:35

Luana Ramos, esposa do cantor sertanejo Maurílio, 28, que faz dupla com Luiza, compartilhou uma carta aberta para Deus após a piora no quadro de saúde do músico, que está internado desde o dia 15 de dezembro após sofrer três paradas cardíacas.
Em um boletim divulgado nesta quarta-feira (29), a assessoria informa que o cantor segue internado em estado grave, e apresentou outra piora nas últimas 12 horas. "(Ele segue) sedado, sob ventilação mecânica e em hemodiálise contínua. Apresentado piora clínica nas últimas 12 horas", diz o texto.
Maurílio, 28, faz dupla sertaneja com Luíza
Maurílio, 28, faz dupla sertaneja com Luíza Crédito: Instagram/@mauriliolem
"Eita Deus... Como é fácil te adorar quando tudo está indo bem. Como é fácil de esquecer de agradecer também, quando tudo vai bem. Hoje Maurílio não teve um dia bom, Senhor, mas venho te agradecer por ele estar aqui. Obrigada Jesus por mais um dia!", começou ela.
Ramos continuou agradecendo pela força e conta que sonhou visitar o artista, e que ele estava acordado e sorrindo. "Quando a notícia (da piora) veio, estávamos tranquilas, eu e minha sogra... E assim permanecemos, com uma calma que não sabemos explicar, apenas sentir", continuou.
"Com a certeza de que é apenas um obstáculo na caminhada, que Maurílio vai superar, já superou! Essa noite completam duas semanas que minha vida deu um 360. Não só a minha, é claro, mas agora falo por mim. Uma virada tão grande, que nunca mais eu serei a mesma pessoa", escreveu Ramos, dizendo que sente que será uma pessoa melhor.
"Obrigada meu Deus por tanta mudança, tanta restauração! Sinto que ainda nem começou, que ainda tem muita coisa que vai continuar mudando e trabalhando em mim, mas já te agradeço pela mudança que tens feito até hoje, até agora! Te peço Senhor, restauração completa na saúde do Maurílio, na vida, em tudo!", completou a mulher do artista.
Segundo o último boletim, divulgado nesta terça-feira (28) pela assessoria, o cantor continua intubado sob ventilação mecânica, sedado e em hemodiálise contínua. Ele também tem acompanhamento de equipes da hematologia, neurologia e nefrologia.
"Hoje, apresentando piora na parte ventilatória, (Maurílio) foi avaliado pela infectologista e associado com outro antibiótico, em uso de drogas vasoativas", diz o boletim médico. A cantora Luiza compartilhou no Instagram o boletim médico do cantor e pediu orações.

ENTENDA O QUADRO

Maurílio sofreu três paradas cardíacas durante a gravação de um DVD, em Goiânia (GO), no dia 15 de dezembro. Ele esteve internado no Hospital Jardim América, mas foi transferido ao Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG) após apresentar "estabilidade clínica".
Um dia após a transferência do cantor, a mãe, Odaisa Delmonte, compartilhou um registro ao lado do filho em seu perfil no Instagram torcendo por sua recuperação. "Saudades do seu sorriso e do seu abraço. Acorda, filho, estamos te esperando", escreveu na legenda.

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Após o incidente com o cantor, a Work Show, escritório que cuida das apresentações da dupla, divulgou um comunicado sobre o cancelamento de dois shows que eles fariam, nos dias 17 e 18 de dezembro, nas cidades de Sorriso e Glória d' Oeste, ambas no Mato Grosso.
No dia 25 de dezembro, foi publicado no perfil da dupla uma foto com mensagem de Natal e agradecimento pelas orações a Maurílio. "Muita saúde e luz no coração de todos e, mais uma vez, o nosso agradecimento por todas as orações, doações e energia positiva para com nosso Maurílio!"

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