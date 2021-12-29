Arnaldo Jabor tem melhora progressiva do quadro neurológico após AVC

O cineasta e jornalista Arnaldo Jabor, 81, segue internado após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em casa, na quinta (17).
De acordo com o boletim médico divulgado nesta terça-feira (28), Jabor continua internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e encontra-se consciente, em fase de recuperação do Acidente Vascular Isquêmico e com melhora progressiva do quadro neurológico.
O boletim também afirma que o cineasta e jornalista está sendo acompanhado de perto pelas equipes médicas coordenadas pelo Dr. Rogério Tuma.
De acordo com a assessoria pessoal de Jabor, ainda não há novas informações. Mas a filha, Carolina Jabor, disse que ele está bem, mas se recuperando lentamente.
Jabor é conhecido por seus comentários nos telejornais da Globo desde os anos 1990. Ele também dirigiu filmes como "Eu sei que vou te amar" (1986), indicado à Palma de Ouro de melhor filme do Festival de Cannes.