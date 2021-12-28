Daniel Radcliffe teve primeiro beijo e namorada no elenco de Harry Potter

Daniel Radcliffe conta como foi crescer gravando os filmes de Harry Potter Crédito: FramePhoto/Folhapress

Em trecho do novo especial de Harry Potter, que comemora os 20 anos da saga, o ator Daniel Radcliffe conta como foi crescer gravando os filmes como o personagem-título. Ele e outros membros do elenco participaram da reunião da HBO Max que estreia em 31 de dezembro.

Hoje com 32 anos, Radcliffe viveu Harry dos 12 aos 22 anos, e teve muitas importantes experiências de vida dentro do set. "Meu primeiro beijo foi com alguém daqui, minhas primeiras namoradas foram daqui", revelou o ator.

O britânico não revelou os nomes das garotas a quem se refere. Mas, em cena, o primeiro beijo de Harry Potter foi com a estudante de Hogwarts Cho Chang, interpretada por Katie Leung. "Tudo começou em algum lugar do set de [Harry] Potter", resumiu Daniel.

O ator ainda esclareceu que não vê problema em falar sobre a saga de fantasia que definiu sua carreira. "Eu sempre vou ficar feliz de falar sobre. Eu acho que as pessoas esperam que eu não queira falar sobre, mas seria como alguém nunca falar da sua infância ou adolescência", explicou.

"Todas as partes da minha vida são conectadas a Potter e Leavesden", disse, referindo-se ao complexo de estúdios da Warner Bros. na Inglaterra, local de filmagem de grande parte dos longas. "Todo mundo diz coisas como, 'você cresceu na tela de cinema'. Bom, sim e não. Nós também amadurecemos em particular, só fizemos isso em um set de filmagem, e juntos, o que é bizarro".

Radcliffe ainda brincou sobre uma parte desagradável de passar tantos anos no mesmo projeto cinematográfico. "Todos os anos depois de terminar um filme, [produtores] diziam: 'não cortem seus cabelos durante as férias, vamos cortar quando vocês voltarem, e vamos decidir o que fazer", relembrou.

"Então eu e o Rupert [Grint, ator de Ron Weasley] crescemos direitinho nosso cabelo por meses, e quando voltamos eles falaram tipo, "está ótimo!", riu o artista. "E então falamos, 'não não não. Você não vai deixar a gente assim! Nós vamos virar adolescentes e namorar garotas nesse filme. Tipo, você não pode, não vai ficar assim, vai?'"