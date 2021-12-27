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Morre Jean-Marc Vallée, diretor de 'Clube de Compras Dallas' e 'Livre'

Causa da morte do cineasta de 58 anos ainda são desconhecidas; ele foi encontrado em uma cabana no Canadá
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 08:31

O diretor canadense Jean-Marc Vallee
O diretor canadense Jean-Marc Vallee Crédito: Chris Delmas/AFP
O diretor Jean-Marc Vallée foi encontrado morto nesta segunda-feira, 27, aos 58 anos. Segundo o site norte-americano Deadline, ele morreu em sua cabana que fica fora de Quebec, no Canadá e a causa da morte ainda não foi divulgada.
Vallée dirigiu filmes como 'Clube de Compras Dallas' - pelo qual foi indicado ao Oscar de Melhor Direção - 'Livre' e 'C.R.A.Z.Y. - Loucos de Amor', além da série 'Big Little Lies', da HBO, que lhe rendeu um Emmy e um prêmio do Sindicato dos Diretores da América.
Nathan Ross, produtor da série, lamentou o falecimento do diretor em uma rede social. "Ele era um verdadeiro artista e um cara generoso e amoroso. Todos que trabalharam com ele não podiam deixar de ver o talento e a visão que ele possuía", escreveu.
"Jean-Marc Vallée foi um cineasta brilhante e ferozmente dedicado, um talento verdadeiramente fenomenal que infundiu cada cena com uma verdade profundamente visceral e emocional", disse a HBO em comunicado.
Vallée deixa dois filhos, o ator Alex Vallée e o editor Émile Vallée.

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