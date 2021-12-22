Cinema

Curta brasileiro 'Seiva Bruta' está entre os finalistas para disputar o Oscar

Já a aposta brasileira na categoria Melhor Filme Internacional, o filme Deserto Particular de Aly Muritiba, ficou de fora. Confira a lista dos finalistas
Agência Estado

Publicado em 22 de Dezembro de 2021 às 08:41

Samantha Castillo nas filmagens de 'Seiva Bruta' com Gustavo Milan Crédito: Marcel Favery
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou na tarde desta terça-feira, 21, a lista com os pré-candidatos ao Oscar 2022. O curta "Seiva Bruta", de Gustavo Milan, está entre os nomes cotados para a categoria Melhor Curta. Já a aposta brasileira na categoria Melhor Filme Internacional, o filme "Deserto Particular", de Aly Muritiba, ficou de fora.
Entre os finalistas está o italiano "A Mão de Deus", de Paolo Sorrentino, em cartaz nos cinemas da cidade. A lista final com os cinco filmes que vão concorrer à estatueta será divulgada em 8 de fevereiro. Já a cerimônia de entrega do Oscar está marcada para acontecer 27 de março, em Los Angeles.
Além da lista de possíveis indicados na categoria Melhor Filme Internacional, a Academia liberou a listas de outras categorias
  • MELHOR FILME INTERNACIONAL
  • Áustria, Great Freedom
  • Bélgica, Playground
  • Butão, Lunana: A Yak in the Classroom
  • Dinamarca, Flee
  • Finlândia, Compartment No. 6
  • Alemanha, O Homem Ideal
  • Islândia, Lamb
  • Irã, Um Herói
  • Itália, A Mão de Deus
  • Japão, Drive My Car
  • Kosovo, Colmeia
  • México, Reze pelas Mulheres Roubadas
  • Noruega, A Pior Pessoa do Mundo
  • Panamá, Plaza Catedral
  • Espanha, O Bom Patrão

