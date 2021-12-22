Curta brasileiro 'Seiva Bruta' está entre os finalistas para disputar o Oscar

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou na tarde desta terça-feira, 21, a lista com os pré-candidatos ao Oscar 2022. O curta "Seiva Bruta", de Gustavo Milan, está entre os nomes cotados para a categoria Melhor Curta. Já a aposta brasileira na categoria Melhor Filme Internacional, o filme "Deserto Particular", de Aly Muritiba, ficou de fora.
Entre os finalistas está o italiano "A Mão de Deus", de Paolo Sorrentino, em cartaz nos cinemas da cidade. A lista final com os cinco filmes que vão concorrer à estatueta será divulgada em 8 de fevereiro. Já a cerimônia de entrega do Oscar está marcada para acontecer 27 de março, em Los Angeles.
Além da lista de possíveis indicados na categoria Melhor Filme Internacional, a Academia liberou a listas de outras categorias
- MELHOR FILME INTERNACIONAL
- Áustria, Great Freedom
- Bélgica, Playground
- Butão, Lunana: A Yak in the Classroom
- Dinamarca, Flee
- Finlândia, Compartment No. 6
- Alemanha, O Homem Ideal
- Islândia, Lamb
- Irã, Um Herói
- Itália, A Mão de Deus
- Japão, Drive My Car
- Kosovo, Colmeia
- México, Reze pelas Mulheres Roubadas
- Noruega, A Pior Pessoa do Mundo
- Panamá, Plaza Catedral
- Espanha, O Bom Patrão