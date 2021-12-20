Com novos "Matrix" e "Homem-Aranha", HZ lista 13 filmes que vão agitar as férias

Cena do filme Homem-Aranha - Sem Volta para Casa Crédito: Sony Pictures

É tiro, porrada, bomba e muitos efeitos digitais. Com os cinemas funcionando a todo o vapor, as férias de verão não serão iguais às do ano passado, quando você ficou em casa, de quarentena, curtindo um streaming básico (não que isso também tenha sido ruim).

Com o ano escolar chegando ao fim, é hora de relaxar, descansar e se programar para assistir aos filmes que devem estrear nas telonas entre dezembro e janeiro. Têm produções para todos os públicos e gostos, mas, é claro, "HZ" não poderia deixar de começar sua listinha básica por um certo "aracnídeo boa-praça"!

Nova aposta de sucesso da Marvel - após a recepção mediana (e um tanto frustrante) do onírico "Eternos" - "Homem-Aranha - Sem Volta para Casa" estreou na última quinta (16) cercado de expectativas. Tom Holland, que adora um spoiler, revelou que "Sem Volta para Casa" começa logo após os eventos de "Longe de Casa", ou seja: com a identidade de Peter Parker (Holland) sendo revelada por J. Jonah Jameson (JK Simmons).

A tal revelação acaba com a expectativa de Peter e seus amigos irem para a faculdade, o que faz o herói recorrer ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbacht). Durante a magia para que todos esqueçam que ele é o Homem-Aranha, algo dá errado, abrindo uma espécie de multiverso, com vilões antigos voltando à cena.

Alfred Molina retorna após 17 anos, como o Doutor Octopus, e Jamie Foxx é mais uma vez Electro. Doutor Estranho (Benedict Cumberbacht) promete dar uma ajudinha para combatê-los. Outros atores que interpretaram o Homem-Aranha nas primeiras versões para os cinemas devem dar pinta, como Tobey Maguire e Andrew Garfield. Se um Aranha é bom, imagine três?

Por falar em retorno, um dos maiores fenômenos da cultura pop dos anos 1990 - e considerada uma das melhores produções da década -, "Matrix" estreia sua quarta sequência, "Resurrections", nesta quarta-feira (22). Portanto, prepare-se para escolher entre a pílula azul ou vermelha novamente.

Já cinquentão - mas muito popular - Keanu Reeves volta como Neo. A trama de Lana Wachowski ainda é um mistério, mas o próprio Reeves adiantou alguma coisa em uma entrevista recente à Entertainment Weekly.

"Quando (a diretora Lana Wachowski) veio conversar comigo, ela falou sobre ter uma história para contar que girava em torno de Neo e Trinity (Carrie-Anne Moss), e isso parecia emocionante para mim. Neo está tendo uma segunda chance em sua vida, e ele está tendo uma segunda chance com a pessoa que diz ser 'a única pessoa que eu amei'. A profundidade do motivo desse filme ser feito é o sentido de ser uma história de amor entre Trinity e Neo", afirmou. Os fãs adoraram por torcem por um final feliz dos dois.

DOÇURA

E tem novidade "brazuca" na área. Atrasado por conta da Covid-19, "Turma da Mônica - Lições" finalmente saiu do forno. Dirigida por Daniel Rezende (indicado ao Oscar por "Cidade de Deus") e baseada nos personagens criados por Maurício de Sousa, a trama volta ao universo da turminha do Bairro do Limoeiro.

Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão fogem da escola. Agora, terão que encarar as consequências da travessura, e elas não serão poucas. Nesta nova jornada, a turma descobrirá o real valor da palavra amizade. A fofura em forma de película estreia em 31 de dezembro.

Em 6 de janeiro é a vez de conferir um dos filmes de ação mais esperados do ano, "King's Man - A Origem". Correria tipicamente inglesa, o spin-off da franquia "King's Man" explora a agência de espionagem na virada do século XX. Enquanto um grupo formado pelos piores tiranos e gênios do crime se reúne para planejar uma guerra que fará milhões desaparecerem, um homem deve correr contra o tempo para detê-los. No elenco, Ralph Fiennes, Gemma Arterton e Matthew Goode.

E tem terrozão, sim! O quinto filme da série "Pânico", finalmente, poderá ser conferido a partir de 13 de janeiro. Com Courteney Cox e Neve Campbell de volta (oba!), a trama acontece 25 anos após a série de assassinatos brutais chocar a tranquila Woodsboro. Um novo assassino se apropria da máscara de Ghostface e começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à tona segredos do passado mortal da cidade. O mestre Wes Craven - criador da franquia e morto em 2015 - deve estar feliz com essa homenagem, independente do plano em que estiver.

NOIR

Novo trabalho do mestre Guillermo Del Toro (vencedor do Oscar com "A Forma da Água"), "O Beco do Pesadelo" chega em 27 de janeiro embalado por um elenco estelar, encabeçado por Bradley Cooper, Cate Blanchett e Rooney Mara.

A história - baseada no livro de William Lindsay Gresham - é um típico exemplo de cinema noir dos bons, pois conta com mulheres fatais, personagens bizarros, clima soturno e homens psicologicamente torturados. Um ambicioso trabalhador de um parque de diversões itinerante (Bradley Cooper), com talento para manipular pessoas através das palavras, se une a uma psiquiatra que é ainda mais perigosa que ele. Espere muitas indicações para o próximo Oscar.

Logo no início de 2022, mais precisamente em 27 de janeiro, estreia mais um projeto do universo Marvel, o esperado "Morbius", contando com o sempre talentoso Jared Leto como protagonista.

Com uma rara doença no sangue, e determinado a salvar outros que sofrem seu mesmo destino, Dr. Morbius (Leto) tenta uma aposta desesperada. Inicialmente, o resultado parece ser um grande sucesso, mas os poucos uma escuridão consome o médico, que se transforma em um perigoso (e mortal) caçador. Espere um dos filmes mais sombrios da MC.

Pensa que acabou? Claro que não! Abaixo, mais alguns filmes que estreiam nos cinemas nas férias de verão. E só comprar a pipoca!

"SING 2" - 25 DE DEZEMBRO

"EDUARDO E MÔNICA" - 6 DE JANEIRO

"AS AVENTURAS DE GULLIVER" - 20 DE JANEIRO

"A ÚLTIMA NOITE" - 23 DE DEZEMBRO

"JUNTOS E ENROLADOS" - 13 DE JANEIRO