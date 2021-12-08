5 produções LGBTQIAP+ que estrearam no streaming em 2021

Confesse! É impossível não se apaixonar pela história de amor e de autodescoberta (de autoaceitação e quaisquer outros autos possíveis) de Victor (Michael Cimino) e Benji (George Sear), na série "Love, Victor". Acalme o seu coraçãozinho romântico, pois, após o sucesso da primeira temporada, o Star + estreia a segunda parte da história nesta quarta-feira (8).
Um spoiler básico! Os novos episódios se passam depois que Victor se assume homossexual para os pais conservadores. Na escola, porém, ele descobre que nem tudo vai bem: seu papel como jogador talentoso no time de basquete está sendo posto à prova devido a sua sexualidade e Mia (Rachel Hilson) ainda sofre com a separação dos dois (pelo jeito, a "fila ainda não andou" para ela). Além disso, a relação de Victor com Benji deve se reafirmar no dia a dia do casal. Nem é preciso dizer que o amor dos boys ainda será marcado por conflitos e dúvidas.
Spin-off do filme "Com Amor, Simon" (2018), "Love, Victor" caiu nas graças do público norte-americano logo que estreou pelo serviço Hulu, em 2020. Tudo graças à química entre os atores Michael Cimino e George Sear e também a importantes (e atuais) debates sobre aceitação das diferenças, homofobia e crises familiares. A segunda temporada da série conta com dez episódios e a primeira também está disponível no Star+. Maratone à vontade!
Aproveitando a estreia de "Love, Victor", "HZ" listou cinco produções recentes LGBTQIAP+ disponíveis nos serviços de streaming para você curtir.
Vento Seco (2020)
Quem não gosta de filme de Natal? "HZ" adora e assiste essas produções o ano interior, independente da data. Se for romântico, melhor ainda. Eis que a Netflix acabou de lançar o delicado "Um Crush para o Natal", seu primeiro filme do gênero voltado ao público LGBTQIAP+. Independente dos inúmeros clichês - toda produção natalina conta com vários deles -, o longa-metragem é um show de representatividade. Só por isso, torna-se relevante. Peter (Michael Urie) está desesperado para evitar o julgamento da família por estar solteiro, por isso convence seu melhor amigo, Nick (Philemon Chambers), a fingir que é seu namorado durante as festas de fim de ano. Fingir? Tá bom! Afetuoso, o filme de Michael Mayer não inova, mas é uma delícia de se assistir.
Quem falou que "HZ" não iria listar uma produção sul-coreana, os chamados k-dramas, que continuam bombando no Brasil? "Wish You" é uma graça! Um filme dirigido com delicadeza por Sung Do Joo. Os protagonistas são famosos: Insoo, do grupo MYNAME, e Lee Sang, do IMFACT. A produção do gênero BL (Boys Love ou "romance entre rapazes") foi concebida em formato de minissérie e chega a Netflix como um longa-metragem. Cantando e sonhando juntos, um talentoso cantor e compositor (Kang Insoo) e um tecladista da mesma idade (Lee Sang) dão mais harmonia e amor à vida um do outro. Só Love!
Denso drama argentino dirigido por Clarisa Navas que possui força graças às boas atuações de Sofia Cabrera e Ana Garolina Garcia. Em questão, debates sobre machismo, misoginia e homofobia encarados com a seriedade necessária. Aqui, Iris conhece Renata em um conjunto habitacional na Argentina e imediatamente se sente atraída por ela. Juntas, enfrentam hostilidade e preconceito. O filme estreou em novembro no catálogo da Netflix.
Aclamada pela crítica, "Genera+ion" está com sua primeira temporada completa na HBO Max. O programa traz dilemas e preconceitos atuais sofridos pela comunidade LGBTQIAP+, apostando na diversidade e em um linguajar simples, capaz de conquistar o público adolescente. A trama desvenda o universo de um grupo de estudantes do ensino médio, explorando sua sexualidade e inseguranças. Grandes atuações de Uly Schlesinger, Justice Smith e da veterana Martha Plimpton.
Polêmico, e onírico, filme brasileiro dirigido com criatividade por Daniel Nolasco e exibido no Festival de Berlim. A trama investe em vários fetiches, como sadismo e BDSM, podendo ser pesada a olhares mais sensíveis. O talento de Nolasco acaba nos conquistando, especialmente pelo tom duro com que retrata o preconceito que assombra a comunidade LGBTQIAP+ no interior do País. O longa estreou em agosto deste ano nos cinemas e agora chegou ao Telecineplay.