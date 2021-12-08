5 produções LGBTQIAP+ que estrearam no streaming em 2021

Um spoiler básico! Os novos episódios se passam depois que Victor se assume homossexual para os pais conservadores. Na escola, porém, ele descobre que nem tudo vai bem: seu papel como jogador talentoso no time de basquete está sendo posto à prova devido a sua sexualidade e Mia (Rachel Hilson) ainda sofre com a separação dos dois (pelo jeito, a "fila ainda não andou" para ela). Além disso, a relação de Victor com Benji deve se reafirmar no dia a dia do casal. Nem é preciso dizer que o amor dos boys ainda será marcado por conflitos e dúvidas.