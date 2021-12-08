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Cinema e TV

5 produções LGBTQIAP+ que estrearam no streaming em 2021

Com a estreia da nova temporada de "Love, Victor", HZ indica cinco produções recentes, que vão da comédia romântica "Um Crush para o Natal", ao denso drama brasileiro "Vento Seco", passando pelo sucesso k-drama "Wish You"
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 12:02

A segunda temporada de
A segunda temporada de "Love, Victor" estreia nesta quarta (8), na Star + Crédito: Star +/Disney
Confesse! É impossível não se apaixonar pela história de amor e de autodescoberta (de autoaceitação e quaisquer outros autos possíveis) de Victor (Michael Cimino) e Benji (George Sear), na série "Love, Victor". Acalme o seu coraçãozinho romântico, pois, após o sucesso da primeira temporada, o Star + estreia a segunda parte da história nesta quarta-feira (8).  

via GIPHY

Um spoiler básico! Os novos episódios se passam depois que Victor se assume homossexual para os pais conservadores. Na escola, porém, ele descobre que nem tudo vai bem: seu papel como jogador talentoso no time de basquete está sendo posto à prova devido a sua sexualidade e Mia (Rachel Hilson) ainda sofre com a separação dos dois (pelo jeito, a "fila ainda não andou" para ela). Além disso, a relação de Victor com Benji deve se reafirmar no dia a dia do casal. Nem é preciso dizer que o amor dos boys ainda será marcado por conflitos e dúvidas.
Spin-off do filme "Com Amor, Simon" (2018), "Love, Victor" caiu nas graças do público norte-americano logo que estreou pelo serviço Hulu, em 2020. Tudo graças à química entre os atores Michael Cimino e George Sear e também a importantes (e atuais) debates sobre aceitação das diferenças, homofobia e crises familiares. A segunda temporada da série conta com dez episódios e a primeira também está disponível no Star+. Maratone à vontade!
Aproveitando a estreia de "Love, Victor", "HZ" listou cinco produções recentes LGBTQIAP+ disponíveis nos serviços de streaming para você curtir.

Vento Seco (2020)

Quem não gosta de filme de Natal? "HZ" adora e assiste essas produções o ano interior, independente da data. Se for romântico, melhor ainda. Eis que a Netflix acabou de lançar o delicado "Um Crush para o Natal", seu primeiro filme do gênero voltado ao público LGBTQIAP+. Independente dos inúmeros clichês - toda produção natalina conta com vários deles -, o longa-metragem é um show de representatividade. Só por isso, torna-se relevante. Peter (Michael Urie) está desesperado para evitar o julgamento da família por estar solteiro, por isso convence seu melhor amigo, Nick (Philemon Chambers), a fingir que é seu namorado durante as festas de fim de ano. Fingir? Tá bom! Afetuoso, o filme de Michael Mayer não inova, mas é uma delícia de se assistir.
Quem falou que "HZ" não iria listar uma produção sul-coreana, os chamados k-dramas, que continuam bombando no Brasil? "Wish You" é uma graça! Um filme dirigido com delicadeza por Sung Do Joo. Os protagonistas são famosos: Insoo, do grupo MYNAME, e Lee Sang, do IMFACT. A produção do gênero BL (Boys Love ou "romance entre rapazes") foi concebida em formato de minissérie e chega a Netflix como um longa-metragem. Cantando e sonhando juntos, um talentoso cantor e compositor (Kang Insoo) e um tecladista da mesma idade (Lee Sang) dão mais harmonia e amor à vida um do outro. Só Love!
Denso drama argentino dirigido por Clarisa Navas que possui força graças às boas atuações de Sofia Cabrera e Ana Garolina Garcia. Em questão, debates sobre machismo, misoginia e homofobia encarados com a seriedade necessária. Aqui, Iris conhece Renata em um conjunto habitacional na Argentina e imediatamente se sente atraída por ela. Juntas, enfrentam hostilidade e preconceito. O filme estreou em novembro no catálogo da Netflix.
Aclamada pela crítica, "Genera+ion" está com sua primeira temporada completa na HBO Max. O programa traz dilemas e preconceitos atuais sofridos pela comunidade LGBTQIAP+, apostando na diversidade e em um linguajar simples, capaz de conquistar o público adolescente. A trama desvenda o universo de um grupo de estudantes do ensino médio, explorando sua sexualidade e inseguranças. Grandes atuações de Uly Schlesinger, Justice Smith e da veterana Martha Plimpton.
Polêmico, e onírico, filme brasileiro dirigido com criatividade por Daniel Nolasco e exibido no Festival de Berlim. A trama investe em vários fetiches, como sadismo e BDSM, podendo ser pesada a olhares mais sensíveis. O talento de Nolasco acaba nos conquistando, especialmente pelo tom duro com que retrata o preconceito que assombra a comunidade LGBTQIAP+ no interior do País. O longa estreou em agosto deste ano nos cinemas e agora chegou ao Telecineplay

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