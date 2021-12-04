É Natal, e Mariah Carey está de volta para celebrar com especial no streaming

O especial ‘Mariah’s Christmas: The Magic Continues’ entra hoje no Apple TV+, com canção inédita Crédito: Michael Becker/Apple TV

Mariah Carey era uma jovem cantora de 25 anos quando saiu All I Want for Christmas is You (1994), em seu quarto álbum, Merry Christmas. Nesses 27 anos, ela ganhou o status de diva, mas continua sendo A Rainha do Natal - mesmo durante a pandemia. No ano passado, ela lançou o especial Mariah Carey’s Magical Christmas Special, no Apple TV+. Neste ano, repete a dose com Mariah’s Christmas: The Magic Continues, que entra no ar hoje na mesma plataforma.

"Claro que por causa da covid eu não tinha como encorajar as pessoas a se aglomerarem. É uma responsabilidade muito grande", disse Carey em entrevista coletiva à imprensa. "Nada se compara a cantar quando seus fãs estão ali. Mas eu tentei conversar com meus fãs virtualmente nesse período, produzi novas músicas e agora temos o especial. É o melhor que posso fazer no momento."

No ano passado, não havia vacinas, então a produção foi ainda mais complicada. Neste ano, já há uma diferença: uma nova canção, Fall in Love at Christmas, que ela fez com Khalid e Kirk Franklin. "Eu escrevi muitas músicas de Natal, não foi só All I Want for Christmas is You, pela qual sou muito grata - acredite nisso", afirmou a cantora. "Mas esta é uma canção de amor e um gospel, tem um quê de nostalgia, de falar de um casal que precisa se apaixonar novamente no Natal."

Mariah Carey não é exatamente discreta. No especial, ela usa um vestido dourado de Dolce & Gabbana que pesava uns 30 quilos. "Eu tinha de carregar aquele vestido, mas tinha sido criado tão lindamente e perfeitamente para mim que eu precisava usar!", disse. Para ela, o vestido combina com o cenário meio anos 1940 do especial.

Como Rainha do Natal, ela gostaria de ter um pó de pirlimpimpim para tornar perfeito o Natal de todos. "Meu conselho é que cada um ouça seu coração e compartilhe sua alegria com quem ama, seus amigos, o mundo. Não temos como controlar o que está acontecendo, mas o Natal é algo especial e mágico."

Nem sempre seus Natais foram felizes. "Minhas memórias são agridoces porque vim de uma família disfuncional e brutal, então nem sempre era divertido", contou. Mas ela se lembrou de que tinha um calendário do advento e que sua mãe fazia vinho quente e cantava hinos de Natal. "Mesmo morando em um lugar bem pequeno, humilde, isso tornava a época especial para mim."

Hoje, claro, ela não poupa esforços ou dinheiro para comemorar a data como se deve, para seus filhos, Moroccan e Monroe, que aparecem no especial, e para si mesma. Ela também é boa com presentes - certa feita, chegou a dar uma Ferrari. "A pessoa mereceu? Não sei, viu."

Get ready for the ultimate Christmas celebration with @MariahCarey!



On December 3, Mariah’s Christmas: The Magic Continues comes home to Apple TV+ https://t.co/EaQ9oS10Ji #TheMagicContinues #MariahSZN pic.twitter.com/fs90sNnHoj — Apple TV (@AppleTV) November 18, 2021

Para Carey, o Natal não é brincadeira nem fingimento. Ela gosta de preparar tudo com bastante antecedência. "Eu preciso das coisas festivas, das luzes. Porque eu realmente amo, não é um truque", disse. Normalmente, ela está trabalhando e fazendo apresentações até o último minuto. Mas em 2021, com tudo ainda parado, ela conseguiu fazer os planos com mais calma. A exigência principal é que tenha neve. "Eu acho a coisa mais linda. Eu tendo a gostar de dormir quando não estou trabalhando e aviso todo o mundo: se você vir algum floquinho caindo, tem de me acordar!", contou. "Você não faz ideia de como é importante para mim."