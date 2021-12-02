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Direto de Hollywood

"King Richard": Venus e Serena Williams falam do longa sobre seu pai

História de formação das campeãs do mundo de tênis chega aos cinemas nesta quinta-feira (2), com Will Smith no papel de Richard Williams. Irmãs Williams se emocionaram com o resultado

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 17:05

  • Jânio Nazareth

    É jornalista, direto de Los Angeles (Twitter @janionazareth)
Will Smith foi nomeado duas vezes ao Oscar de melhor ator, mas nunca levou o prêmio. Porém, o papel principal no filme "King Richard: Criando Campeãs" pode dar ao astro o troféu que falta na carreira. O filme entrou em cartaz nos cinemas nesta quinta-feira (25).
O longa mostra como um homem de poucos recursos superou enormes obstáculos com um plano e muita determinação para levar as duas filhas ao auge do tênis mundial. As meninas Serena e Venus Williams são fruto do segundo casamento de Richard Williams com Oracene "Brandy" Williams.
Ao assistir um jogo de tênis na televisão e ver uma jogadora receber uma grande quantia em dinheiro como prêmio, ele escreveu um plano de 85 páginas detalhando o treinamento e a educação das meninas. Tudo isso antes mesmo do nascimento das crianças. Insatisfeito com uma escolinha de tênis, ele aprendeu a jogar e se tornou o treinador das futuras campeãs.
Aos 79 anos e divorciado pela terceira vez, a ausência dele foi notada na entrevista coletiva de imprensa, em Los Angeles, para o lançamento mundial do filme. Os produtores não permitiram filmagem da coletiva de imprensa. Autorizaram apenas a gravação de áudio.
Além dos cineastas e produtores, Will Smith e as estrelas do esporte, Serena e Venus Williams, contaram como foi o caminho para trazer a história para o cinema. "Eu acho que é super emocionante. Assisti o trailer, li o roteiro e, todas as vezes, meus olhos se encheram de lágrimas", conta Venus Williams.
Cena do filme
Cena do filme "King Richard: Criando Campeãs", com Will Smith no elenco Crédito: Warner Bros Pictures/Divulgação
"É impressionante ver o ambiente familiar no local das filmagens e o quanto a Demi e a Saniyya atuaram igualzinho a Serena e eu, mesmo quando as câmeras não estavam rolando. Foi muito bonito e estou bastante orgulhosa do que todos realizaram. É muito surreal, para ser honesta. Eles entenderam nossa família e nos mostraram de uma maneira que somos realmente nós. Estou muito orgulhosa disso", completou ela.
A irmã, Serena, acrescentou "honestamente, não tenho palavras para descrever, além de surreal. Ver estas atrizes incríveis e todos por trás do filme, recriando a jornada de meu pai... Uau, será que somos realmente algo? E ver Will interpretar meu pai, de certa forma, incorporando Richard Williams, alcançou outro nível. É tão emocionante, muito bem feito. É uma obra brilhante".

ELENCO

Além de Will Smith no papel de Richard Williams, o elenco traz também Aunjenue Ellis, como a mãe das garotas, Oracene "Brandy" Williams. A atriz Saniyya Sidney interpreta Venus e Demi Singleton faz o papel de Serena.
O astro Will Smith lembra um momento marcante. "Nós estávamos conversando mais cedo sobre uma entrevista que a Venus fez com 13, 14 anos. Durante a entrevista, o Richard dá uma bronca num repórter para proteger a filha. A expressão no rosto da Venus ficou na minha memória. Era como se ela tivesse um leão para protege-la, permitindo que ela sentisse confiança e se sentisse confortável porque aquele leão não ia permitir que nada acontecesse com ela. Adorei o Richard", descreve o ator.
Os irmãos Tim e Trevor White, co-produtores do filme, explicam porque resolveram enfocar no pai, Richard Williams, e não nas filhas, Venus e Serena, ao escreverem o roteiro.
"Joguei tênis juvenil. Então, eu conhecia um pouco a história do Richard Williams. Tem uma cena num jogo em 1999, em que o Richard está na plateia, segurando um cartaz com os dizeres 'Eu avisei' (durante uma vitória, referindo-se a ter avisado que as filhas seriam campeãs). Em 2013, 2014, o Trevor e eu começamos a conversar sobre a ideia de fazer um filme sobre o Richard Williams. Durante dois anos, conversamos com cerca de 30 roteiristas. Descobrimos que havia mil maneiras de contar esta história", diz ele.
Cena do filme
Cena do filme "King Richard: Criando Campeãs", com Will Smith no elenco Crédito: Warner Bros Pictures/Divulgação
O irmão Trevor acrescenta: "No princípio, pensávamos que esta era a maior história sobre um técnico no esporte. Quando mergulhamos na história, percebemos que era algo além do esporte. Era a história de uma família. Uma história sobre amor e como ele mantém viva a motivação. Foi uma grande inspiração pra nós", observa o co-produtor.
Will Smith finaliza com algo que o deixou impressionado com as jovens atrizes que interpretam Serena e Venus.
"A Saniyya e a Demi tiveram que aprender a jogar tênis como duas das maiores jogadoras de tênis de todos os tempos. Pode ser assustador. Aconteceu comigo quando interpretei o Muhammad Ali. Tem lutadores profissionais que não conseguem se mover como o Muhammad Ali. Tem jogadoras profissionais que não conseguem jogar como a Serena e a Venus. Quero que o mundo saiba de uma coisa: a Saniyya não apenas aprendeu a jogar como a Venus, ela é canhota enquanto a Venus usa a mão direita. Ainda assim, ela aprendeu a jogar como uma das maiores jogadoras de tênis de todos os tempos", revela Smith.

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