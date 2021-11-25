Casa Gucci é uma crônica de tudo o que aconteceu com a família italiana, diz Lady Gaga

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Jânio Nazareth É jornalista, direto de Los Angeles (Twitter @janionazareth)

O cineasta Ridley Scott vinha tentando trazer a história da família Gucci para o cinema há vários anos, mas não encontrava o roteirista certo. Finalmente, o público brasileiro verá o resultado do trabalho com a estreia de "Casa Gucci" nos cinemas, nesta quinta-feira (25).

O elenco traz nos papéis principais, Lady Gaga como Patrizia Reggiani e Adam Driver como Maurizio Gucci, o casal que vive uma relação intensa e trágica. Al Pacino, Jared Leton , Jeremy Irons, completam os grandes nomes do elenco. A direção é de Ridley Scott.

"Esta história é uma crônica de tudo o que aconteceu. Desde o tempo em que eles (Patrizia e Maurizio) se conheceram até a morte dele", conta Lady Gaga.

"O que aconteceu com os negócios da família, como ela (Patrizia) se envolveu, como as coisas se complicaram, como ele (Maurizio) mudou, se transformou. E como ela ficou magoada. Acho que a história mostra uma mulher empurrada aos limites, uma mulher presa num choque de classes sociais, que está tentando superar a sua classe mas não tem o brilho dos Gucci. Ela sempre é tratada como uma estranha, nunca é aceita completamente. Todos estão obcecados por algo que é inerentemente mal, que é dinheiro, privilégio e poder. Enquanto todos estão lutando pela Gucci, eles não reconhecem o verdadeiro desastre, que ela está caindo pedaços”, completa a atriz.

O cineasta Ridley conta que a idéia para o filme foi da mulher dele, a produtora Giannina Facio. "O filme é baseado no livro da Sarah Gay Forden, "A Casa de Gucci - Uma História Sensacional de Assassinato, Loucura, Glamour e Ganância". Engraçado, isto chegou ao meu conhecimento pela minha mulher, que é uma produtora, já fez várias coisas. Não comigo. Este é o primeiro filme que eu faço com a Giannina (Facio)", diz o diretor.

“Ela falou, esta é uma história muito interessante. E isto foi há 20 anos. Então, neste tempo estamos tentando escrever, mantendo um equilíbrio com o que realmente aconteceu e o lado pessoal da história, que está constantemente se desenvolvendo com a evolução do negócio. A história de uma família importante, quase como uma realeza italiana na indústria da moda, e o que levou à destruição da família", observa o diretor e co-produtor.

Casa Gucci traz Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leton e Jeremy Irons no elenco Crédito: MGM/Divulgação

O roteirista que finalmente conseguiu agradar aos produtores é o escritor Roberto Bentivegna. "Eu tinha escrito um roteiro intitulado 'A Enguia'. O cineasta Kevin Walsh, que estava produzindo o filme, foi contratado pela Scott Free (produtora do cineasta Ridley Scott) e me apresentou ao Ridley e à Giannina (produtora, esposa do diretor Ridley Scott)", conta o escritor.

“Conversamos sobre este filme do Gucci que eles estavam tentando produzir por algum tempo, tentaram diversos escritores e não deu certo. Eu estava familiarizado com a história porque eu cresci na Itália e a minha mãe é uma estilista de moda. Lembro-me de ler sobre os Gucci e pensar: 'Uau, isto seria um filme incrível'. Eu e a Giannina de imediato nos demos bem. Ela cresceu na Costa Rica, mas também morou na Itália. Então, estávamos muito sincronizados. Foi um processo muito orgânico. Realmente, senti a história. Eu conhecia bem muitos dos lugares que os Gucci frequentavam e moravam. O resultado veio naturalmente", diz o roteirista.

O roteirista conta que pesquisou os jornais da época para ajudar a elaborar a história. Roberto observa que filmes como Casa de Gucci, infelizmente, são raros hoje em dia.