28° Festival de Cinema de Vitória vai até domingo dando visibilidade à produção nacional

Cinéfilos de todo Brasil: o 28º Festival de Cinema de Vitória está no ar. Maior evento de cinema e audiovisual do Espírito Santo, o Festival segue até domingo (28), em formato on-line e gratuito, sempre às 19 horas, na plataforma InnSaei.TV. Em 2022, o 28º FCV dá continuidade a sua programação, desta vez em formato presencial no Centro Histórico de Vitória. Nesta fase acontecerão as atividades de formação com oficinas e workshops; lançamento de livros, e muito mais.
Em sua etapa on-line, o 28º Festival de Cinema de Vitória irá exibir 95 filmes, entre longas e curtas-metragens, distribuídos em 12 mostras e sessões especiais. Os filmes estarão disponíveis por 24 horas a partir da estreia. As produções escolhidas pela Comissão de Seleção, e que compõem as Mostras Competitivas, concorrem ao Troféu Vitória em 32 categorias.
Além disso, o público vai poder conferir debates com os realizadores, além de homenagens a profissionais fundamentais para a produção audiovisual brasileira. Uma verdadeira maratona para os amantes da sétima arte.
Homenageadas
A atriz e diretora Marcélia Cartaxo foi a primeira homenageada, durante a cerimônia de abertura, nesta terça-feira (23). O evento foi apresentado pelo ator Armando Babaioff e contou com participações do secretário de Estado de Cultura, Fabrício Noronha, o diretor presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, e o Gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti.
Com mais de 40 anos de carreira, se destacam em sua carreira papeis como a prostituta Laurita, de Madame Satã (2002), de Karim Aïnouz, quando foi escolhida a Melhor Atriz do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro; a sonhadora Pacarrete (2019), do filme homônimo de Allan Deberton; que lhe rendeu o Prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cinema de Gramado e no Festival de Cinema de Vitória; a mãe do protagonista Francisco, no longa-metragem Big Jato (2016), de Cláudio Assis, em que recebeu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no Festival de Cinema de Brasília.
“Eu estou muito feliz por ser a homenageada por esse festival lindo que é o Festival de Cinema de Vitória. Eu estou recebendo aqui, pelo conjunto da obra, esse troféu lindo que representa todo o Festival de Vitória. Quero agradecer a Lucia Caus. A Paulo Gois, que escreveu e fez todo o apanhado do catálogo e que está lindo. Com todos os filmes que eu fiz, peças de teatro, troféus que eu recebi durante toda a minha carreira, homenagens. Eu também recebi uma jóia muito linda, da Carla Buaiz”
Margarete Taqueti será a segunda homenageada no domingo (28). Diretora, roteirista, pesquisadora, produtora, continuísta, atriz, dramaturga, cineclubista, gestora pública de cultura… essa mineira, natural de Aimorés e radicada em terras capixabas desde a adolescência nos anos 1960, construiu uma trajetória diversa e sempre engajada na luta pela preservação e pela difusão da memória artístico-cultural do Espírito Santo.
"É sempre um desafio e, ao mesmo tempo, um prazer, dar visibilidade para tantos filmes e ver de perto todo o potencial criativo dos realizadores brasileiros. É maravilhoso promover o intercâmbio entre profissionais, e entre o público e os diretores, por meio dos debates. E poder homenagear Marcélia Cartaxo e Margarete Taqueti, além de uma honra, é uma oportunidade de visibilizar a participação feminina na história do cinema brasileiro. Além disso, estamos muito felizes com a produção da etapa presencial do festival em 2022. Tem muita coisa bacana para o próximo ano”, disse a diretora do Festival de Cinema de Vitória, Lucia Caus.
Nesta quarta-feira (24), a programação segue intensa para os apaixonados pela sétima arte. O público vai poder conferir, de forma totalmente on-line e gratuita, o primeiro dia de debates com os realizadores, a segunda sessão da 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e da 11ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, além da 10ª Mostra Corsária e da 4ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental.
A programação audiovisual é transmitida em formato on-line e gratuito pela plataforma InnSaei.TV. Os debates acontecem no Canal de Youtube do Festival de Cinema de Vitória e serão conduzidos pelo jornalista e crítico de cinema, Filippo Pitanga; e pela doutoranda em psicologia e cinema pela USP e crítica de cinema para o portal Geledés, Viviane A. Pistache. Confira a programação completa do 28º Festival de Cinema de Vitória aqui.
- 24 de Novembro (quarta-feira)
- 10h: Debate 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Programa 1
- 14h: Debate 8ª Mostra Outros Olhares
- 19h: EXIBIÇÃO DAS MOSTRAS
- 10ª Mostra Corsária
- Atlântida (Diego Locatelli, EXP, ES, 4’)
- Todos os rostos que amo se parecem (Davi Mello e Deborah Perrota, FIC, MG, 14’)
- Presente maravilha (Jeã Santos, EXP, RJ, 3’)
- Há uma profeta nas olaias, tenham cuidado! (Lucas Camargo de Barros, DOC, SP, 8’)
- Mormaço (Carol Lima DOC, PE, 11’)
- Minha bateria está fraca e está ficando tarde (Rubiane Maia e Tom Nóbrega, DOC EXP, GRB, 27’)
- Casa de um corpo gasoso (Bruno Moreno, FIC, PI, 5’)
- Os últimos românticos do mundo (Henrique Arruda, FIC, PE, 23’)
- 4ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental
- Nonna (Maria Augusta Vilalba Nunes, ANI/FIC, SC, 10’)
- YAÕKWA, imagem e memória (Rita Carelli e Vincent Carelli, DOC, PE, 21’)
- Dois riachões: cacau e liberdade (Fellipe Abreu e Patrícia Moll, DOC, SP, 10’)
- Tapajós ameaçado (Thomaz Pedro, DOC, SP, 25’)
- What about our future? (Cláudio Cruz e Jaime Leigh Gianopoulos, DOC, Canadá, 25’)
- 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas
- Faz vinte anos (Tati Franklin, EXP, ES, 6’)
- Meus santos saúdam teus santos (Rodrigo Antônio, DOC, PA, 14’)
- Portugal pequeno (Victor Quintanilha, FIC, RJ, 20’)
- Calmaria (Leonardo Catapreta, FIC, MG, 24’)
- Per capita (Lia Letícia, FIC, PE, 15’)
- 11ª Mostra Competitiva Nacional de Longas
- Última cidade (Victor Furtado, FIC, CE, 70’)
- 25 de Novembro – quinta-feira
- 10h: Debate 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Programa 2
- 14h: Debate 10ª Mostra Corsária
- 16h: Debate 4ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental
- 19h: EXIBIÇÃO DAS MOSTRAS
- Sessão Especial
- Limiar (Coraci Ruiz, DOC, SP, 77’)
- 11ª Mostra Quatro Estações
- Cacicus (Bruno Cabral e Gabriela Dullius, FIC, RS, 14’)
- Time de dois (André Santos, FIC, RN, 11’)
- Fio de Ariadne (Mozart Freire e Ton Martins, FIC, CE, 16’)
- Letícia, Monte Bonito, 04 (Julia Regis, FIC, RS, 19’)
- O nascimento de Helena (Rodrigo Almeida, EXP, RN, 11’)
- Macho carne (George Pedrosa, EXP, MA, 15’)
- 3ª Mostra Do Outro Lado – Cinema Fantástico
- Planta baixa (Clara Martins Hermeto, FIC, SP, 15’)
- Jamary (Begê Muniz, FIC, AM, 15’)
- Nunca mais me vi (Demerson Souza e Laysla Brigatto, ANI, SP, 4’)
- Ar (Marcelo Oliveira e William Oliveira, FIC, PE, 10’)
- Um espinho de marfim (Luis Fernando Bruno e Isabella Secchin, RJ, FIC, 20’)
- Magnético (Cassemiro Vitorino e Ilka Goldschmidt, SC, DOC, 25’)
- 4ª Mostra Cinema de Bordas
- Amor sangue dor (Magnum Borini, SP, FIC, 11’)
- A última porta (Milton Santos, SP, FIC, 20’)
- O homem sem lei (Manoel Loreno, ES, FIC, 7’)
- 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas
- Bestiário invisível (Tati Rabelo e Rodrigo Linhales, DOC/EXP, ES, 12’)
- Cercanias/Gatos (Sérgio Andrade, DOC, AM, 15’)
- Cenas da infância (Kimberly Palermo, ANI, RJ, 6’)
- Coleção preciosa (Rayssa Coelho e Filipe Gama, DOC, BA, 15’)
- Usina – desejo contra a indústria do medo (Amanda Seraphico, Clarissa Ribeiro e Lorran Dias (Anarca Filmes), FIC, RJ, 16’)
- 11ª Mostra Competitiva Nacional de Longas
- Mirador (Bruno Costa, FIC, PR, 95’)
- 26 de Novembro – sexta-feira
- 10h: Debate 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Programa 3
- 14h: Debate 11ª Mostra Quatro Estações
- 16h: Debate 3ª Mostra Do Outro Lado – Cinema Fantástico
- 19h: EXIBIÇÃO DAS MOSTRAS
- 6ª Mostra Mulheres no Cinema
- O peixe (Natasha Jascalevich, EXP, RJ, 11’)
- Eu espero o dia da nossa independência (Bruna Carvalho Almeida e Brunna Laboissière, DOC, SP, 21’)
- Em caso de fogo, pegue o elevador (Fernanda Reis, FIC, RS, 13’)
- Fora de época (Laís Catalano Aranha e Drica Czech, FIC, SP, 13’)
- 5ª Mostra Nacional de Videoclipes
- Os cara tão de brincadeira, de Matheus Fighera. Artista: Igor Fuchs – 3’12
- Bruta, de Raymundo Calumby. Artista: Sandyalê – 5’32”
- Salomé, de Drica Czech e Laís Catalano Aranha. Artista: Naiá Camargo – 3’37”
- Lockdown, de Roberto Mamfrim. Artista: Carga Pezada – 4’21”
- Goat talk. de Diego Capeletti. Artista: AXANT – 2’29”
- É só me chamar, de Lucas Sá. Artista: Paolo Ravley – 4’24”
- The wolves are never tired, de Thais Siqueira. Artista: Luana di Angelo – 2’28”
- Tá vendo seu moço?, de Juliana Segóvia e Pedro Brites. Artista: Karola Nunes – 4’42
- Ararinha da viola, de Letícia Pires. Artista: Isis Broken – 3’25”
- Não conserve a dor, de Eduardo Christofoli. Artista: Black Bell Tone – 5’58”
- Come, de Flora Fiorio. Artista: Dan Abranches e Pe Lopes – 4’09”
- Flores e rifles, de Raphael Correa. Artista: Gustavo Rosseb – 4’30
- BXD existe, de Pamela Ohnitram. Artista: Xuxu ComXis (feat. Adrielle Vieira & Tiago Tk) – 3’50”
- Corpo a corpo, de Jessika Goulart. Artista: Canto Cego – 4’39”
- Dis-ritmia, de Thais Lima. Artista: Criolina, Estrela Leminski e Téo Ruiz – 5’02”
- 6ª Mostra Cinema e Negritude
- Olhos de cachoeira (Adler Paz, FIC, BA, 22’)
- As vezes que não estou lá (Dandara de Morais, FIC, PE, 25’)
- 25 anos sem asfalto (Fabi Andrade, FIC, SP, 15’)
- Forrando a vastidão (Higor Gomes, FIC, MG, 15’)
- 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas
- Muxarabi (Natália Maia e Samuel Brasileiro, DOC, CE, 18’)
- De vez em quando eu ardo (Carlos Segundo, FIC, MG, 15’)
- Prata (Lucas Melo, EXP, RJ, 21’)
- Vagalumes (Léo Bittencourt, EXP, RJ, 19’)
- 11ª Mostra Competitiva Nacional de Longas
- Noites de alface (Zeca Ferreira, FIC, RJ, 79’)
- 27 de Novembro – Sábado
- 10h: Debate 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Programa 4
- 13h: Debate 6ª Mostra Mulheres no Cinema
- 15h: Debate 5ª Mostra Nacional de Videoclipes
- 16h: Debate 6ª Mostra Cinema e Negritude
- 19h: EXIBIÇÃO DAS MOSTRAS
- 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas
- Gargaú (Bruno Ribeiro, DOC, RJ, 20’)
- Três graças (Luana Laux, FIC, ES, 19’)
- O resto (Pedro Gonçalves Ribeiro, DOC, MG, 21’)
- O barco e o rio (Bernardo Ale Abinader, FIC, AM, 17’)
- 11ª Mostra Competitiva Nacional de Longas
- Máquina do desejo (Joaquim Castro e Lucas Weglinski, DOC, SP, 110’)
- A mesma parte de um homem (Ana Johann, FIC, PR, 99’)
- 10ª Mostra Foco Capixaba
- Uma noite sem lua (Castiel Vitorino Brasileiro, DOC, ES, 27’)
- Nostalgia (Raphael Araújo, ANI, ES, 1’)
- Quimera (Luísa Costa Miranda, FIC, ES, 13’)
- Metamorfose concreta (Carol Covre, Larissa Barreto e Narjara Portugal, EXP, ES, 3’)
- Ausência (Ricardo Sá, DOC, ES, 19’)
- Chamada a cobrar (Edson Ferreira, FIC, ES, 20’)
- 28 de Novembro – Domingo
- 10h: Debate 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Programa 5
- 13h: Debate 10ª Mostra Foco Capixaba
- 16h: Debate 11ª Mostra Competitiva Nacional de Longas
- 19h: Homenagem a Margarete Taqueti
- Cerimônia de Premiação
- Sessão Especial de Encerramento
- Espero que esta te encontre e que estejas bem (Natara Ney, DOC, RJ/PE, 84′)