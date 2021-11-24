28° Festival de Cinema de Vitória vai até domingo dando visibilidade à produção nacional

O ator Armando Babaioff é o apresentador do 28º Festival de Cinema de Vitória Crédito: Levi Mori/ Acervo IBCA

Cinéfilos de todo Brasil: o 28º Festival de Cinema de Vitória está no ar. Maior evento de cinema e audiovisual do Espírito Santo, o Festival segue até domingo (28), em formato on-line e gratuito, sempre às 19 horas, na plataforma InnSaei.TV . Em 2022, o 28º FCV dá continuidade a sua programação, desta vez em formato presencial no Centro Histórico de Vitória. Nesta fase acontecerão as atividades de formação com oficinas e workshops; lançamento de livros, e muito mais.

Em sua etapa on-line, o 28º Festival de Cinema de Vitória irá exibir 95 filmes, entre longas e curtas-metragens, distribuídos em 12 mostras e sessões especiais. Os filmes estarão disponíveis por 24 horas a partir da estreia. As produções escolhidas pela Comissão de Seleção, e que compõem as Mostras Competitivas, concorrem ao Troféu Vitória em 32 categorias.

Além disso, o público vai poder conferir debates com os realizadores, além de homenagens a profissionais fundamentais para a produção audiovisual brasileira. Uma verdadeira maratona para os amantes da sétima arte.

Homenageadas

A atriz e diretora Marcélia Cartaxo foi a primeira homenageada, durante a cerimônia de abertura, nesta terça-feira (23). O evento foi apresentado pelo ator Armando Babaioff e contou com participações do secretário de Estado de Cultura, Fabrício Noronha, o diretor presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, e o Gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti.

Com mais de 40 anos de carreira, se destacam em sua carreira papeis como a prostituta Laurita, de Madame Satã (2002), de Karim Aïnouz, quando foi escolhida a Melhor Atriz do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro; a sonhadora Pacarrete (2019), do filme homônimo de Allan Deberton; que lhe rendeu o Prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cinema de Gramado e no Festival de Cinema de Vitória; a mãe do protagonista Francisco, no longa-metragem Big Jato (2016), de Cláudio Assis, em que recebeu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no Festival de Cinema de Brasília.

“Eu estou muito feliz por ser a homenageada por esse festival lindo que é o Festival de Cinema de Vitória. Eu estou recebendo aqui, pelo conjunto da obra, esse troféu lindo que representa todo o Festival de Vitória. Quero agradecer a Lucia Caus. A Paulo Gois, que escreveu e fez todo o apanhado do catálogo e que está lindo. Com todos os filmes que eu fiz, peças de teatro, troféus que eu recebi durante toda a minha carreira, homenagens. Eu também recebi uma jóia muito linda, da Carla Buaiz”

Margarete Taqueti será a segunda homenageada no domingo (28). Diretora, roteirista, pesquisadora, produtora, continuísta, atriz, dramaturga, cineclubista, gestora pública de cultura… essa mineira, natural de Aimorés e radicada em terras capixabas desde a adolescência nos anos 1960, construiu uma trajetória diversa e sempre engajada na luta pela preservação e pela difusão da memória artístico-cultural do Espírito Santo.

"É sempre um desafio e, ao mesmo tempo, um prazer, dar visibilidade para tantos filmes e ver de perto todo o potencial criativo dos realizadores brasileiros. É maravilhoso promover o intercâmbio entre profissionais, e entre o público e os diretores, por meio dos debates. E poder homenagear Marcélia Cartaxo e Margarete Taqueti, além de uma honra, é uma oportunidade de visibilizar a participação feminina na história do cinema brasileiro. Além disso, estamos muito felizes com a produção da etapa presencial do festival em 2022. Tem muita coisa bacana para o próximo ano”, disse a diretora do Festival de Cinema de Vitória, Lucia Caus.

Nesta quarta-feira (24), a programação segue intensa para os apaixonados pela sétima arte. O público vai poder conferir, de forma totalmente on-line e gratuita, o primeiro dia de debates com os realizadores, a segunda sessão da 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e da 11ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, além da 10ª Mostra Corsária e da 4ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental.

24 de Novembro (quarta-feira)

10h: Debate 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Programa 1

14h: Debate 8ª Mostra Outros Olhares

19h: EXIBIÇÃO DAS MOSTRAS





10ª Mostra Corsária

Atlântida (Diego Locatelli, EXP, ES, 4’)

Todos os rostos que amo se parecem (Davi Mello e Deborah Perrota, FIC, MG, 14’)

Presente maravilha (Jeã Santos, EXP, RJ, 3’)

Há uma profeta nas olaias, tenham cuidado! (Lucas Camargo de Barros, DOC, SP, 8’)

Mormaço (Carol Lima DOC, PE, 11’)

Minha bateria está fraca e está ficando tarde (Rubiane Maia e Tom Nóbrega, DOC EXP, GRB, 27’)

Casa de um corpo gasoso (Bruno Moreno, FIC, PI, 5’)

Os últimos românticos do mundo (Henrique Arruda, FIC, PE, 23’)





4ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental

Nonna (Maria Augusta Vilalba Nunes, ANI/FIC, SC, 10’)

YAÕKWA, imagem e memória (Rita Carelli e Vincent Carelli, DOC, PE, 21’)

Dois riachões: cacau e liberdade (Fellipe Abreu e Patrícia Moll, DOC, SP, 10’)

Tapajós ameaçado (Thomaz Pedro, DOC, SP, 25’)

What about our future? (Cláudio Cruz e Jaime Leigh Gianopoulos, DOC, Canadá, 25’)





25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas

Faz vinte anos (Tati Franklin, EXP, ES, 6’)

Meus santos saúdam teus santos (Rodrigo Antônio, DOC, PA, 14’)

Portugal pequeno (Victor Quintanilha, FIC, RJ, 20’)

Calmaria (Leonardo Catapreta, FIC, MG, 24’)

Per capita (Lia Letícia, FIC, PE, 15’)





11ª Mostra Competitiva Nacional de Longas

Última cidade (Victor Furtado, FIC, CE, 70’)

25 de Novembro – quinta-feira

10h: Debate 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Programa 2

14h: Debate 10ª Mostra Corsária

16h: Debate 4ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental

19h: EXIBIÇÃO DAS MOSTRAS





Sessão Especial

Limiar (Coraci Ruiz, DOC, SP, 77’)





11ª Mostra Quatro Estações

Cacicus (Bruno Cabral e Gabriela Dullius, FIC, RS, 14’)

Time de dois (André Santos, FIC, RN, 11’)

Fio de Ariadne (Mozart Freire e Ton Martins, FIC, CE, 16’)

Letícia, Monte Bonito, 04 (Julia Regis, FIC, RS, 19’)

O nascimento de Helena (Rodrigo Almeida, EXP, RN, 11’)

Macho carne (George Pedrosa, EXP, MA, 15’)





3ª Mostra Do Outro Lado – Cinema Fantástico

Planta baixa (Clara Martins Hermeto, FIC, SP, 15’)

Jamary (Begê Muniz, FIC, AM, 15’)

Nunca mais me vi (Demerson Souza e Laysla Brigatto, ANI, SP, 4’)

Ar (Marcelo Oliveira e William Oliveira, FIC, PE, 10’)

Um espinho de marfim (Luis Fernando Bruno e Isabella Secchin, RJ, FIC, 20’)

Magnético (Cassemiro Vitorino e Ilka Goldschmidt, SC, DOC, 25’)





4ª Mostra Cinema de Bordas

Amor sangue dor (Magnum Borini, SP, FIC, 11’)

A última porta (Milton Santos, SP, FIC, 20’)

O homem sem lei (Manoel Loreno, ES, FIC, 7’)





25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas

Bestiário invisível (Tati Rabelo e Rodrigo Linhales, DOC/EXP, ES, 12’)

Cercanias/Gatos (Sérgio Andrade, DOC, AM, 15’)

Cenas da infância (Kimberly Palermo, ANI, RJ, 6’)

Coleção preciosa (Rayssa Coelho e Filipe Gama, DOC, BA, 15’)

Usina – desejo contra a indústria do medo (Amanda Seraphico, Clarissa Ribeiro e Lorran Dias (Anarca Filmes), FIC, RJ, 16’)





11ª Mostra Competitiva Nacional de Longas

Mirador (Bruno Costa, FIC, PR, 95’)

26 de Novembro – sexta-feira

10h: Debate 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Programa 3

14h: Debate 11ª Mostra Quatro Estações

16h: Debate 3ª Mostra Do Outro Lado – Cinema Fantástico

19h: EXIBIÇÃO DAS MOSTRAS





6ª Mostra Mulheres no Cinema

O peixe (Natasha Jascalevich, EXP, RJ, 11’)

Eu espero o dia da nossa independência (Bruna Carvalho Almeida e Brunna Laboissière, DOC, SP, 21’)

Em caso de fogo, pegue o elevador (Fernanda Reis, FIC, RS, 13’)

Fora de época (Laís Catalano Aranha e Drica Czech, FIC, SP, 13’)





5ª Mostra Nacional de Videoclipes

Os cara tão de brincadeira, de Matheus Fighera. Artista: Igor Fuchs – 3’12

Bruta, de Raymundo Calumby. Artista: Sandyalê – 5’32”

Salomé, de Drica Czech e Laís Catalano Aranha. Artista: Naiá Camargo – 3’37”

Lockdown, de Roberto Mamfrim. Artista: Carga Pezada – 4’21”

Goat talk. de Diego Capeletti. Artista: AXANT – 2’29”

É só me chamar, de Lucas Sá. Artista: Paolo Ravley – 4’24”

The wolves are never tired, de Thais Siqueira. Artista: Luana di Angelo – 2’28”

Tá vendo seu moço?, de Juliana Segóvia e Pedro Brites. Artista: Karola Nunes – 4’42

Ararinha da viola, de Letícia Pires. Artista: Isis Broken – 3’25”

Não conserve a dor, de Eduardo Christofoli. Artista: Black Bell Tone – 5’58”

Come, de Flora Fiorio. Artista: Dan Abranches e Pe Lopes – 4’09”

Flores e rifles, de Raphael Correa. Artista: Gustavo Rosseb – 4’30

BXD existe, de Pamela Ohnitram. Artista: Xuxu ComXis (feat. Adrielle Vieira & Tiago Tk) – 3’50”

Corpo a corpo, de Jessika Goulart. Artista: Canto Cego – 4’39”

Dis-ritmia, de Thais Lima. Artista: Criolina, Estrela Leminski e Téo Ruiz – 5’02”





6ª Mostra Cinema e Negritude

Olhos de cachoeira (Adler Paz, FIC, BA, 22’)

As vezes que não estou lá (Dandara de Morais, FIC, PE, 25’)

25 anos sem asfalto (Fabi Andrade, FIC, SP, 15’)

Forrando a vastidão (Higor Gomes, FIC, MG, 15’)





25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas

Muxarabi (Natália Maia e Samuel Brasileiro, DOC, CE, 18’)

De vez em quando eu ardo (Carlos Segundo, FIC, MG, 15’)

Prata (Lucas Melo, EXP, RJ, 21’)

Vagalumes (Léo Bittencourt, EXP, RJ, 19’)





11ª Mostra Competitiva Nacional de Longas

Noites de alface (Zeca Ferreira, FIC, RJ, 79’)

27 de Novembro – Sábado

10h: Debate 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Programa 4

13h: Debate 6ª Mostra Mulheres no Cinema

15h: Debate 5ª Mostra Nacional de Videoclipes

16h: Debate 6ª Mostra Cinema e Negritude

19h: EXIBIÇÃO DAS MOSTRAS





25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas

Gargaú (Bruno Ribeiro, DOC, RJ, 20’)

Três graças (Luana Laux, FIC, ES, 19’)

O resto (Pedro Gonçalves Ribeiro, DOC, MG, 21’)

O barco e o rio (Bernardo Ale Abinader, FIC, AM, 17’)





11ª Mostra Competitiva Nacional de Longas

Máquina do desejo (Joaquim Castro e Lucas Weglinski, DOC, SP, 110’)

A mesma parte de um homem (Ana Johann, FIC, PR, 99’)





10ª Mostra Foco Capixaba

Uma noite sem lua (Castiel Vitorino Brasileiro, DOC, ES, 27’)

Nostalgia (Raphael Araújo, ANI, ES, 1’)

Quimera (Luísa Costa Miranda, FIC, ES, 13’)

Metamorfose concreta (Carol Covre, Larissa Barreto e Narjara Portugal, EXP, ES, 3’)

Ausência (Ricardo Sá, DOC, ES, 19’)

Chamada a cobrar (Edson Ferreira, FIC, ES, 20’)