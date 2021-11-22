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Séries

Nova temporada de 'Peaky Blinders' estreia em 2022; veja teaser

Sexta temporada da produção estrelada por Cillian Murphy chega ao final acompanhando Thomas Shelby e sua família
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 11:20

'Peaky Blinders' estreia nova temporada
'Peaky Blinders' estreia nova temporada Crédito: Reprodução/Twitter/@ThePeakyBlinder
A série Peaky Blinders está se aproximando de seu final. A 6ª e última temporada da série ainda não ganhou uma data oficial de estreia, mas o diretor Anthony Byrne confirmou no último sábado, 20, que os primeiros episódios começam a chegar já em 2022.
Além da data, Byrne compartilhou o primeiro teaser da nova temporada da produção. Nele, é possível ver o protagonista Thomas Shellby (Cillian Murphy) caminhando pelas ruas de Birmingham, cidade do Reino Unido, apenas com uma mala em suas mãos.
De acordo com o criador da produção, Steven Kinight, essa temporada será "uma tragédia" para a família Shelby, tendo a ameça da Segunda Guerra Mudial como pano de fundo - dessa forma, Thomas continua sua forte oposição e luta contra o fascismo.
É, de certa forma, uma continuidade do que o público assistiu na 5ª temporada de Peaky Blinders, quando o protagonista fracassou na tentativa de assassinato de um líder fascista ao longo de vários meses.
Vale lembrar que, apesar de ser a última temporada da série, Peaky Blinders terá uma nova chance com a estreia de um filme com filmagens previstas para acontecer em 2023. Até o momento, não se sabe a trama do longa-metragem ou data oficial de estreia
Por fim, os episódios chegam inicialmente ao canal inglês BBC e, depois, devem seguir para o catálogo de streaming da Netflix.

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