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Leilão

Skate do longa 'De Volta Para o Futuro 2' é vendido por R$ 2,8 milhões

Um comprador não identificado arrematou o item, que não voa, como acontece no filme de 1989. Item contava com autógrafo do protagonista do filme, Michael J. Fox
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 10:38

Marty McFly (Michael J. Fox) com o skate em 'De Volta para o Futuro 2'
Marty McFly (Michael J. Fox) com o skate em 'De Volta para o Futuro 2' Crédito: Divulgação/Universal Studios
O skate usado por Michal J. Fox, 60, no longa "De Volta Para o Futuro 2" foi vendido por US$ 501.200 (correspondente a R$ 2,785 milhões). Um comprador não identificado arrematou o item --que não voa, como acontece no filme de 1989 -- em um leilão promovido pela Prop Store, loja de recordações de entretenimento com escritórios em Londres e Los Angeles.
De acordo com a Smithsonian Magazine, o valor do skate surpreendeu até mesmo os organizadores do evento, que esperavam arrecadar entre US$ 80.000 (equivalente a R$ 444 mil) e US$ 100.000 (correspondente a R$ 555 mil) com a peça.
Uma das razões para o preço mais alto do que o esperado do skate Mattel Hoverboard pode estar associado ao fato da peça estar autografada por Fox, que viveu Marty McFly no longa, e também por Thomas F. Wilson, 62, que interpretou Biff. A dupla assinou a parte inferior do adereço do filme, nas almofadas magnéticas.

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Entre os outros adereços clássicos do cinema vendidos no leilão de novembro da Prop Store estavam Wilson, a bola de vôlei que foi companheira de Tom Hanks em "Náufrago" (2000) e o elmo usado por Russel Crowe, em "Gladiador" (2000). A primeira peça foi arrematada por US$ 385.000 (equivalente a R$ 2.139 milhões) e a segunda por US$ 300 mil (correspondente a R$ 1.667 milhão)
A trilogia "De Volta Para o Futuro" conta com três longas que foram lançados entre 1985 e 1990. Os filmes narram a trajetória do adolescente Marty McFly, que viaja no tempo em um carro modificado, criado pelo cientista Emmet Brown, personagem de Cristopher Lloyd, 83.

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