"Noite Passada em Soho": Edgar Wright dá detalhes da produção

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Jânio Nazareth É jornalista, direto de Los Angeles (Twitter @janionazareth)

Depois de mais de 10 anos, o suspense "Noite Passada em Soho" finalmente chega aos cinemas nesta quinta-feira (18). O filme conta a história de Eloise, uma estudante de moda, interpretada pela atriz Thomasin McKenzie (Sem Rastros). Ela viaja no tempo de volta aos anos 1960, onde conhece a cantora Sandie, interpretada pela atriz Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha). Eloise testemunha um assassinato e desconfia que o criminoso pode estar vivo e à solta pelas ruas de Londres nos dias atuais.

O diretor Edgar Wright revela ser fascinado com o tema da viagem no tempo. “Eu também tenho esta fantasia de viajar no tempo, então acho que voltar aos anos 1960 é uma perspectiva emocionante. Para fazer isto, você só quer experimentar as coisas boas a respeito dos anos 1960. Nem tudo é bom com relação a este período, e isto se tornou a ideia central do filme - de que é perigoso romantizar o passado", explica.

"O quanto mais você se distancia (do presente), seguindo uma tendência de romantizar as coisas boas e as coisas ruins, você se afasta da realidade daquela década. Então, o filme é um alerta para aqueles que sonham com viajar no tempo, tenham cuidado com o que vocês desejam"

O cineasta conta ainda como desenvolveu a ideia. ”Comecei pensar, será que tem uma maneira de fazer dois destes filmes em um? Você tem um filme sobre uma garota que vem para Londres nos dias atuais e sonha com a jornada de outra garota que vem para Londres nos anos 1960. Então, ficou esta narrativa dupla, em que você vive através das experiências de outra pessoa .Como a Eloise era obcecada com os anos 1960,inicialmente a ideia era voltar a esta época através desta outra personagem, interpretada pela Anaya Taylor-Joy.Esta é uma experiência glamurosa e sedutora“, detalha Wright.

A atriz Thomasin McKenzie, de 21 anos, literalmente carrega o filme. Ela aparece em todas as cenas como a personagem Eloise. "Estou tão feliz de tê-la no filme, porque uma das forças do filme é embarcar nesta jornada com ela”, conta Wright.

O diretor revela também que pensou na atriz Anya Taylor-Joy para protagonizar o papel principal de Eloise. A outra personagem, Sandie, a cantora do passado, era para ser apenas uma menção ligeira no filme, mas ao começar a escrever o roteiro, a personagem cresceu e ele achou melhor escalar Anya Taylor-Joy para viver Sandie.

“A Sandie (Anya Taylor-Joy) é uma cantora aspirante, ela vem para Londres com o desejo de fazer o nome e acaba vivendo uma estória trágica, ao estar no lugar certo no tempo errado, em vez de estar no lugar certo no tempo certo", conta.

Cartaz de "Noite Passada em Soho" Crédito: Universal Studios

Filmar no bairro londrino de Soho foi uma grande aventura. A ideia veio do próprio diretor por conta de ter morado um longo período no bairro. E ele sabia da dificuldade em rodar o filme nas ruas, uma vez que o Soho é um bairro populoso e aberto 24 horas por dia, 7 dias na semana.