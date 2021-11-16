Com Lázaro Ramos, filme 'O Silêncio da Chuva' chega ao Globoplay

Cena do filme "O Silêncio da Chuva", com Lázaro Ramos e Thalita Carauta Crédito: Globo/Divulgação

O ator Lázaro Ramos é o protagonista do filme “O Silêncio da Chuva”, um lançamento exclusivo Globoplay que está em cartaz na plataforma. No longa, ele vive Espinosa, que junto com sua companheira de trabalho, Daia (Thalita Carauta), atua na investigação da morte do executivo Ricardo (Guilherme Fontes), encontrado morto a tiros no banco do seu carro.

Apesar de ser inspirado no primeiro romance policial de mesmo nome do escritor Luiz Alfredo Garcia-Roza, o filme dialoga e se aproxima dos tempos atuais. “O delegado Espinosa é um observador da cidade, um homem que ama a literatura e essas características são presentes tanto no livro quanto no filme. A diferença é que a adaptação do roteiro cinematográfico se comunica e se aproxima do nosso tempo, trazendo a força feminina, por exemplo, como um dos principais elementos do filme”, diz Lázaro Ramos.

O trabalho da dupla Espinosa e Daia começa com a procura por Bia, viúva de Ricardo interpretada pela atriz Cláudia Abreu. Mas quando os suspeitos começam a desaparecer misteriosamente, as investigações tomam um rumo totalmente inesperado. “O final é muito surpreendente. Um deles já estava prescrito no roteiro e o outro foi construído no processo de ensaio do filme. Vejo as pessoas falando muito deles. O meu conselho é que assistam o filme até o pós-crédito”, alerta.

O longa conta ainda com Mayana Neiva, Otávio Muller, Pedro Nercessian, Késia Estacio, Bruno Gissoni e Peter Brandão no elenco, além da participação especial de Anselmo Vasconcellos, entre outros. Dirigido por Daniel Filho, ‘O Silêncio da Chuva’ tem roteiro de Lusa Silvestre (responsável por ‘Estômago’, ‘O Roubo da Taça’ e ‘A Glória e a Graça’), produção da Lereby, coprodução da Globo Filmes e distribuição da Elo Company.

Confira a breve entrevista com Lázaro Ramos

‘O Silêncio da Chuva’ é uma adaptação para o cinema do livro de Luiz Alfredo Garcia-Roza, vencedor do prêmio Jabuti na categoria romance. A versão cinematográfica é dirigida por Daniel Filho. Como surgiu a oportunidade de interpretar o detetive Espinosa? Lázaro Ramos: O Daniel me convidou há mais de 12 anos para fazer o filme. Eu achei até que não sairia ou que ele mudaria de ideia do ator para o personagem Espinosa. Mas quando ele foi filmar, retornou com o convite, o que foi uma honra para mim. Esse personagem está no imaginário literário brasileiro e esse convite me trouxe um arquétipo de um personagem que eu nunca tinha feito. Thalita Carauta vive a inspetora Daia, parceira de Espinosa na trama policial. A dupla rende bons momentos e uma pitada de humor. Como foi trabalhar com ela? Lázaro Ramos: Uma das coisas deliciosas do mundo foi trabalhar com a Thalita. É uma pessoa que eu quero voltar a trabalhar pelo talento, pelo alto astral no set e, principalmente, porque eu me diverti muito em cada cena. Tanto é, que em algumas das cenas o riso que está ali não é de um personagem, é o riso do Lázaro descontrolado com o que Thalita fazia. Qual é a sua expectativa em relação a estreia do filme no Globoplay? Lázaro Ramos: É uma janela importantíssima de divulgação do filme. Para mim a experiência é muito positiva porque toda vez que estreia uma obra nova, a discussão começa a tomar as redes sociais, começa a receber o retorno do público que já assistiu e o volume é muito grande. Muita gente tem acesso e dá pra gente avaliar isso claramente, toda vez que estreia uma coisa, logo logo as pessoas já vem elogiar, criticar, sugerir, continuar o debate que as obras provocaram.