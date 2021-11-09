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Vin Diesel convida The Rock para voltar ao elenco de 'Velozes e Furiosos 10'

O ator compartilhou o convite nas redes sociais: "Meu irmão mais novo, Dwayne, chegou a hora. O mundo aguarda o final do Velozes e Furiosos 10. Como você sabe, meus filhos se referem a você como tio Dwayne em minha casa".
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 19:24

Vin Diesel pediu que Dwayne Johnson voltasse para o filme Velozes e Furiosos 10. O ator compartilhou o convite nas redes sociais: "Meu irmão mais novo, Dwayne, chegou a hora. O mundo aguarda o final do Velozes e Furiosos 10. Como você sabe, meus filhos se referem a você como tio Dwayne em minha casa".
"Não há feriado que passe que eles e você não mandem felicidades, mas chegou a hora. O legado o aguarda. Eu disse a você anos atrás que iria cumprir minha promessa a Pablo. Jurei que atingiríamos o melhor na final!", escreveu.
Vin Diesel pediu que Dwayne Johnson voltasse para o filme Velozes e Furiosos 10
Vin Diesel pediu que Dwayne Johnson voltasse para o filme Velozes e Furiosos 10 Crédito: Reprodução @Vindiesel
"Digo isso por amor, mas você tem que aparecer, não deixe a franquia ociosa, você tem um papel muito importante a cumprir. Hobbs não pode ser tocado por nenhum outro. Espero que você esteja à altura da ocasião e cumpra seu destino", finalizou.
Até o momento, The Rock não se pronunciou sobre o assunto. No entanto, o pedido de Vin Diesel veio pouco tempo após Dwayne revelar que não retornaria para Velozes e Furiosos. Em entrevista à The Hollywood Reporter, The Rock disse ter rido ao ouvir os comentários de Vin sobre a relação deles nos bastidores.
"Eu ri e ri muito. Acho que todos riram daquilo. Vou deixar por isso mesmo", comentou. "Eu lhes desejo felicidades em 'Velozes 9'. E eu lhes desejo muita sorte em 'Velozes 10', em 'Velozes 11', e em todos os filmes do 'Velozes e Furiosos' sem mim", acrescentou.

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