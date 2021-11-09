Vin Diesel convida The Rock para voltar ao elenco de 'Velozes e Furiosos 10'

Vin Diesel pediu que Dwayne Johnson voltasse para o filme Velozes e Furiosos 10. O ator compartilhou o convite nas redes sociais: "Meu irmão mais novo, Dwayne, chegou a hora. O mundo aguarda o final do Velozes e Furiosos 10. Como você sabe, meus filhos se referem a você como tio Dwayne em minha casa".

"Não há feriado que passe que eles e você não mandem felicidades, mas chegou a hora. O legado o aguarda. Eu disse a você anos atrás que iria cumprir minha promessa a Pablo. Jurei que atingiríamos o melhor na final!", escreveu.

Vin Diesel pediu que Dwayne Johnson voltasse para o filme Velozes e Furiosos 10 Crédito: Reprodução @Vindiesel

"Digo isso por amor, mas você tem que aparecer, não deixe a franquia ociosa, você tem um papel muito importante a cumprir. Hobbs não pode ser tocado por nenhum outro. Espero que você esteja à altura da ocasião e cumpra seu destino", finalizou.

Até o momento, The Rock não se pronunciou sobre o assunto. No entanto, o pedido de Vin Diesel veio pouco tempo após Dwayne revelar que não retornaria para Velozes e Furiosos. Em entrevista à The Hollywood Reporter, The Rock disse ter rido ao ouvir os comentários de Vin sobre a relação deles nos bastidores.