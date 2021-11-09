Sessão da Tarde desta terça (9): veja qual filme será exibido

Cena do filme "Intocáveis", de 2011 Crédito: DIVULGAÇÃO/GAUMONT

A Sessão da Tarde desta terça-feira (9) exibirá “Intocáveis”. O drama francês de 2011 escrito e realizado por Olivier Nakache e Éric Toledano, tem como protagonistas François Cluzet, interpretando Philippe e Omar Sy, como Driss. A sessão começa 15h, após o Jornal Hoje, e dura até aproximadamente 17h.

A história se dá na relação entre Philippe, um aristocrata rico que ficou tetraplégico após sofrer um grave acidente, e Driss, seu auxiliar de enfermagem, um jovem sem a menor experiência com cuidado de pessoas com tais deficiências.

Mesmo com os deslizes do assistente, a relação entre os dois passa por transformações e aprendizados. Aos poucos, uma relação de amizade vai se formando na medida em que um vai conhecendo melhor o mundo do outro.

Mais sobre o filme

O longa-metragem foi o mais rentável, o mais visto em 2011 e a terceira maior bilheteria da história do país. Foram arrecadados cerca de US$ 650 mil com a venda dos direitos autorais da adaptação do livro para o cinema, o valor foi doado a uma associação de ajuda a deficientes físicos.

Muito premiado, “Intocáveis” ganhou o Grande Prémio Sakura de 2011 e o Globos de Cristal de 2012 de melhor filme. Além deles, Omar Sy levou também os prêmios de melhor ator no Festival Internacional de Cinema de Tóquio de 2011, no Prix Lumières, Globos de Cristal e César, todos de 2012.