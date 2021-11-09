Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Sessão da Tarde desta terça (9): veja qual filme será exibido

Longa inspirado no livro autobiográfico de Philippe Pozzo di Borgo, Le Second souffle, feito com base em histórias reais.
Maíra Teixeira Ferrari

Maíra Teixeira Ferrari

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 11:57

Cena do filme
Cena do filme "Intocáveis", de 2011 Crédito: DIVULGAÇÃO/GAUMONT
A Sessão da Tarde desta terça-feira (9) exibirá “Intocáveis”. O drama francês de 2011 escrito e realizado por Olivier Nakache e Éric Toledano, tem como protagonistas François Cluzet, interpretando Philippe e Omar Sy, como Driss. A sessão começa 15h, após o Jornal Hoje, e dura até aproximadamente 17h.
A história se dá na relação entre Philippe, um aristocrata rico que ficou tetraplégico após sofrer um grave acidente, e Driss, seu auxiliar de enfermagem, um jovem sem a menor experiência com cuidado de pessoas com tais deficiências.
Mesmo com os deslizes do assistente, a relação entre os dois passa por transformações e aprendizados. Aos poucos, uma relação de amizade vai se formando na medida em que um vai conhecendo melhor o mundo do outro.

Mais sobre o filme

O longa-metragem foi o mais rentável, o mais visto em 2011 e a terceira maior bilheteria da história do país. Foram arrecadados cerca de US$ 650 mil com a venda dos direitos autorais da adaptação do livro para o cinema, o valor foi doado a uma associação de ajuda a deficientes físicos.
Muito premiado, “Intocáveis” ganhou o Grande Prémio Sakura de 2011 e o Globos de Cristal de 2012 de melhor filme. Além deles, Omar Sy levou também os prêmios de melhor ator no Festival Internacional de Cinema de Tóquio de 2011, no Prix Lumières, Globos de Cristal e César, todos de 2012.
Omar Sy a esquerda e François Cluzet a direita
Omar Sy a esquerda e François Cluzet a direita Crédito: Divulgação/Gaumont

Veja Também

'Meu Arado, Feminino' é o vencedor da 7ª Mostra Cine.Ema 2021

Wagner Moura: "Os ataques a 'Marighella' representam o regime fascista que estamos vivendo"

Keri Russell diz que aceitou fazer filme de terror 'para brincar'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

globo Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcello Moraes, Cícero Ribeiro, Bruno Araújo e Bruno Passoni
Guns N' Roses faz show histórico no ES dentro das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Imagem de destaque
Italiano aciona Justiça do ES após ondas de 7 metros atingirem navio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados