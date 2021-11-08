'Meu Arado, Feminino' é o vencedor da 7ª Mostra Cine.Ema 2021

Cena do filme vencedor do Cine.Ema, "Meu Arado, Feminino" Crédito: Divulgação/Cine.Ema

O Cine.Ema - Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo anunciou, na última sexta-feira (5), os vencedores da 7ª Mostra Nacional Competitiva. O documentário "Meu Arado, Feminino" foi o grande vencedor pelo júri estudantil e ficou em primeiro lugar pelo júri de professores.

A segunda posição ficou com "Taxa de retorno", de de Matheus Vieira, e o terceiro lugar foi de "Finado Taquari". Os prêmios para as produções somam R$ 4 mil. Ao todo, 13 curtas-metragens de questões socioambientais fizeram parte da 7ª Mostra Competitiva Nacional Cine.Ema, que segue em exibição totalmente gratuita até 5 de dezembro no site cineema.com.br.

Em Meu Arado, Feminino (MG/ES), da diretora Marina Polidoro, mulheres campesinas apresentarem narrativas que perpassam pela pluralidade de vivências femininas. São discursos que nos mostram a beleza e realidade de cada protagonista e o respeito que elas têm com a terra, bem como a importância de suas lutas.

Já "Taxa de retorno" mostra a história da comunidade São Pedro, povoado de Minas Gerais, que sofreu mudanças radicais com a chegada da mineração. Por fim, 'Finado Taquari', retrata a central o assoreamento dos rios, sobretudo o do Taquari. Ambos são documentários originados do estado de São Paulo. As obras possuem até 26 minutos e foram produzidas a partir de 2019 nos gêneros ficção, animação e documentário.

O júri de professores foi composto por 30 profissionais das Regiões das Montanhas Capixabas, do Frade e a Freira e de Aracruz, onde o festival realiza ações presenciais de Educação Ambiental em 2021. Já o júri estudantil, é de alunos de escolas públicas, municipais e estaduais, pertencentes também a essas localidades.

A curadoria dos filmes foi formada pela realizadora audiovisual e mestra em Comunicação e Territorialidades pela Ufes, Ursula Dart, pela doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP e Idealizadora da Rede Latino Americana de Cinema Ambiental, Solange Alboreda, pela doutora em Comunicação pela Uerj e documentarista, Tetê Mattos e pelo doutor pela Universidade Católica de Louvain e membro honorário da Academia Nacional de Educação Ambiental do México, Marcos Reigota.

Filmes premiados

Júri de professores:





1º lugar – R$ 1.500: Meu Arado, Feminino - Marina Polidoro (ES/MG)

– R$ 1.500: Meu Arado, Feminino - Marina Polidoro (ES/MG)



2º lugar – R$ 1.000: Taxa de Retorno - Matheus Vieira (SP)

– R$ 1.000: Taxa de Retorno - Matheus Vieira (SP)



3º lugar – R$ 500: Finado Taquari - Frico Guimarães (SP)

– R$ 500: Finado Taquari - Frico Guimarães (SP)



Júri estudantil

Prêmio de R$ 1.000 para o filme mais votado pelos estudantes: Meu Arado, Feminino - Marina Polidoro (ES/MG)