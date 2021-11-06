Inscrições para editais de Cultura de Vila Velha vão até segunda-feira (8)

Nos dois editais, as inscrições são realizadas virtualmente e poderão participar artistas residentes em Vila Velha há pelo menos dois anos, maiores de 18 anos e que vivam da arte e cultura Crédito: Letícia Siqueira/Prefeitura de Vila Velha

As inscrições para os editais de Cultura de Vila Velha estão prorrogadas até esta segunda (8), às 18h. Um dos editais é o de Seleção de Atividades de Difusão de Arte e Cultura em Formato Virtual. O valor individual do prêmio é de R$ 1.100, contemplando 102 projetos e totalizando R$ 112.200, valor proveniente de recursos federais da Lei Aldir Blanc no Fundo de Cultura Municipal.

As propostas poderão abranger atividades dos segmentos de teatro, ópera e música de concerto, dança, artes visuais, audiovisual, cineclube, patrimônio histórico e cultural, cultura popular tradicional, capoeira, música, literatura, arte urbana, economia criativa e solidária, artesanato e circo.

As apresentações online (lives), oficinas, workshops, cursos ou palestras deverão ter duração mínima de 30 minutos e máxima de 50 minutos.

Mestres e Mestras

Também estão prorrogadas as inscrições para o Edital nº 07/21, Premiação de Mestres e Mestras das Culturas Populares e Tradicionais, voltado para personalidades que contribuíram e ainda contribuem para o fortalecimento da identidade cultural regional.

Os proponentes devem ter atuação como mestres e mestras da cultura popular: pais e mães de terreiros de religião de matriz africana, lideranças indígenas, liderança cigana, comunidades tradicionais, artistas circenses, do samba e carnaval. Serão 20 prêmios, no valor individual de R$ 5 mil.

De acordo com o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Junior, “o objetivo é proporcionar a realização de atividades em formato online das linguagens culturais para os públicos adulto e infantil, segmentos que tiveram suas atividades diretamente impactadas pelas medidas de distanciamento social”.

Nos dois editais, as inscrições são realizadas virtualmente e poderão participar artistas residentes em Vila Velha há pelo menos dois anos, maiores de 18 anos e que vivam da arte e cultura. Só será aceita uma inscrição por proponente, até o dia 8 de novembro, às 18h.

“Pretendemos assegurar o direito à fruição cultural, ao promover a ampliação do acesso a bens e serviços culturais produzidos na cidade, além de valorizar a memória e fomentar a cultura local nas bases”, explica o subsecretário de Cultura, Manoel Goes.