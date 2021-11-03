Ele voltou! Papai Noel chega aos shoppings seguindo todos os protocolos

Papai Noel volta aos shoppings Crédito: Divulgação / Shopping Praia da Costa

Depois de passar um longo período no "Polo Norte" por causa da pandemia, o Papai Noel está de volta nos shoppings da Grande Vitória. A criançada vai poder novamente encontrar o bom velhinho e pedir os tão desejados presentes de Natal, tudo isso de forma segura.

As fotos com o papai Noel serão tiradas mantendo uma distância segura, em alguns casos, separadas por uma proteção. Além disso, os shoppings prepararam atrações interativas e tecnológicas para manter a magia do natal viva. Trenós, cascatas e até parques temáticos da Disney estão entre as programações dos estabelecimentos.

Shopping Vitória

A partir desta quinta-feira (4), o Papai Noel chega ao Shopping Vitória para garantir o encanto das crianças nesse período mágico. Seguindo os protocolos de segurança, a administração vai instalar uma proteção para manter o distanciamento social entre o Papai Noel e os visitantes. Também haverá uma decoração temática inspirada em um parque temático da Disney, em que as crianças poderão dar vida a alguns brinquedos do Atelier do Noel com uma varinha mágica. Todas as varinhas serão higienizadas depois de cada uso. Um trenó especial também será montado para os pequenos.

Programação:

06/11

O que: Chegada do Papai Noel para realização de fotos e decoração temática inspirada em um parque temático da Disney.

Chegada do Papai Noel para realização de fotos e decoração temática inspirada em um parque temático da Disney. Horário: 18h (Abertura do Natal) / Segunda a sábado: 10h às 22h / Domingo: 14h às 21h

18h (Abertura do Natal) Segunda a sábado: 10h às 22h / Domingo: 14h às 21h Local: Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória

Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória Ingresso: Gratuito, com exceção do trenó (bilheteria solidária).



Shopping Jardins

Os enfeites das lojas e a montagem da árvore de Natal no Shopping Jardins anunciam que o Papai Noel está chegando. A abertura oficial do Natal será neste sábado, dia 06, com a chegada do bom velhinho a partir das 17h30. Além da decoração que promete surpreender a todos, terá ainda música, surpresas e delícias para recepcionar o público. Diversas atrações para as crianças, como passeio de trenzinho, pipoca e algodão doce.

Programação:

06/11

O que: Abertura do Natal 2021

Abertura do Natal 2021 Horário: 17h30

17h30 Local: Shopping Jardins, rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, nº 262, Jardim da Penha, Vitória

Shopping Jardins, rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, nº 262, Jardim da Penha, Vitória Ingresso: Gratuito.

Mestre Álvaro

No Shopping Mestre Álvaro, o bom velhinho chega no sábado (6), a partir das 17h30, quando acontecerá a abertura do Natal. Mas antes, às 16h, na Praça Nilze Mendes, Jardim Camburi, vai ter um circuito do trenzinho de Natal e uma carreata especial em direção ao shopping. As inscrições para o Trenzinho já se encerraram, mas o evento será gratuito e não há limitação de vagas.

Programação:

06/11

O que: Chegada do Papai Noel com apresentação musical e personagens especiais na Praça de eventos, piso L2.

Chegada do Papai Noel com apresentação musical e personagens especiais na Praça de eventos, piso L2. Horário: 17h30

17h30 Local: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra - ES

Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra - ES Ingresso: Gratuito.





Gratuito. 07/11

O que: Apresentação de contos infantis e músicas especiais no piso L2, praça de eventos.

Apresentação de contos infantis e músicas especiais no piso L2, praça de eventos. Horário: 15h

15h Ingresso: Gratuito.

Shopping Montserrat

O Shopping Montserrat fará uma programação repleta de recreações para os pequenos. Entre as atrações prevista estão shows circense, de princesas, sítio do pica pau amarelo, mágica, chapeuzinho vermelho, além de oficinas natalinas. A chegada do Papai Noel também vai celebrar essa época do ano a partir de novembro.

Programação:

13/11

O que: Chegada do Papai Noel.

Chegada do Papai Noel. Horário: 16h

16h Local: Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra

Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra Ingresso: Gratuito.



20/11

Gratuito. Recreação com oficinas natalinas

21/11

Recreação + Show das princesas

27/11

Recreação com oficinas natalinas

28/11

Recreação + show circense

04/21

Recreação com oficinas natalinas

05/12

Recreação + Show de mágica

11/12

Recreação com oficinas natalinas

12/12

Recreação + Sítio do Pica Pau Amarelo

18/12

Recreação com oficinas natalinas

19/12

Recreação + Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mau

20/12

Recreação + 3 Porquinhos

21/12

Recreação + Patrulha Canina

22/12

Recreação + Minions

23/12

Recreação + Mickey e Minnie

Shopping Praia da Costa

Em Vila Velha, a chegada do Papai Noel está prevista para o próximo domingo (7), a partir das 16h, na Praça de Eventos (piso L1). O evento vai contar com a presença de personagens temáticos, distribuição de mimos para os pequenos e chuva de balões. Será inaugurada a decoração temática de com o clima de neve, trazendo muitas luzes, guirlandas e todos os objetos característicos. Um globo de neve interativo de dois metros é um dos grandes destaques da decoração.

Programação:

07/11

O que: Chegada do papai Noel na Praça de Eventos (piso L1).

Chegada do papai Noel na Praça de Eventos (piso L1). Horário: 16h

16h Local: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha

Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha Ingresso: Gratuito.

Shopping Vila Velha

Com o tema “Acredite”, o Shopping Vila Velha traz para o Natal deste ano uma decoração que irá proporcionar experiências interativas e mágicas. Na praça principal do shopping, um parque de diversões temático de Natal será montado, incluindo uma árvore de Natal com 10 metros. Haverá ainda um trono para o Papai Noel e um Trono Pet, para quem quiser fazer foto com seus bichinhos de estimação, além de um urso inflável de três metros.

Programação:

16/11

O que: Espetáculo de abertura da decoração de Natal com chegada do Papai Noel

Espetáculo de abertura da decoração de Natal com chegada do Papai Noel Horário: Segunda à sábado: 10h às 22h / Domingo: 14h às 21h

Segunda à sábado: 10h às 22h / Domingo: 14h às 21h Local: Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha, Vila Velha

Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha, Vila Velha Ingresso: Gratuito.

Boulevard Vila Velha

O natal do Boulevard Vila Velha, no Jockey de Itaparica, também vai ter uma programação recheada de atrações especiais para a criançada durante os meses de novembro e dezembro. O Papai Noel chegou ao shopping na última segunda-feira (1) e pode ser visitado diariamente no centro de compras. Além disso, até o Natal, o shopping vai oferecer cantatas natalinas (cujas datas ainda serão divulgadas), meets com os personagens do Mundo Bita, que farão “ aparições” on-line para os pequenos.

Programação:

Até 02/01

O que: visita ao Papai Noel, meets com o Mundo Bita e cantatas natalinas (programação das cantatas ainda será definida)

visita ao Papai Noel, meets com o Mundo Bita e cantatas natalinas (programação das cantatas ainda será definida) Horário: Segunda a sexta: 14h ás 22h / Sábados: 10h ás 22h / Domingo: 14h as 20h

Segunda a sexta: 14h ás 22h / Sábados: 10h ás 22h / Domingo: 14h as 20h Local: Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha

Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha Ingresso: Gratuito.

Shopping Moxuara

Para receber o Papai Noel em grande estilo, o Shopping Moxuara preparou uma programação especial. Haverá uma parada de natal com 10 personagens e uma bandinha que passarão pelos corredores interagindo com as crianças e as famílias à espera do Papai Noel. Um palco será montado na Praça de Alimentação para que, às 19h, aconteça a chegada do papai Noel. A decoração será montada na praça de eventos do shopping, atrás a Casa do Papai Noel. Lá, as crianças conhecerão de pertinho cada detalhe e ainda poderão se divertir no carrossel e trenzinho anexo à decoração.