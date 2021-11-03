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Cultura

Com oito shows, Mostra Sesc de Música agita o Teatro Glória, em Vitória

Evento acontece de quarta (03) a sábado (06), com nomes autorais da música capixaba como Sandrera e Chorou Bebel. Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada).
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 14:19

A banda 'Chorou Bebel'
A banda 'Chorou Bebel' Crédito: Marcela Bicalho
Bandas e artistas capixabas subirão ao palco da 5º edição da Mostra Sesc de Música a partir desta quarta-feira (03). O evento, que vai até o próximo sábado (06), traz para o Teatro Glória, no Centro da Capital, novos nomes da cena musical do Espírito Santo, além de velhos conhecidos pelo público. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).
A programação conta com dois shows por noite, sempre às 19h30, de vários estilos e ritmos musicais. Segundo a organização, o intuito da mostra é oferecer aos artistas uma oportunidade de expor novos trabalhos a diversos públicos. 
"A característica dessa mostra é selecionar para o palco propostas de trabalhos autorais que estão envolvidos em algum aprofundamento de pesquisa musical. O objetivo também é trazer gêneros diversificados, o primeiro dia traz um estilo mais pop, depois segue com um gênero mais instrumental e sons mais brasileiros", disse a produtora musical, Fernanda Nali. 
Abrindo o evento, o grupo Chorou Bebel, formado pelos jovens músicos Rany, Boz e Gabriel Bebici,  vai apresentar o álbum “Para quem tem coragem de amar”. O segundo show da noite fica por conta do músico e compositor Murilo Abreu.
"Estamos com a expectativa muito alta, pra gente é fenomenal fazer um show desse porte. Vamos tocar algumas músicas do nosso próximo álbum. Estamos bem ansiosos para fazer essa apresentação", ressaltou Boz. 
Na quinta-feira (4), o guitarrista Gean Pierre entra no espaço cultural acompanhado de Pedro de Alcantâra, no piano acústico, e Dora Dalvi, no violão de 7 cordas. O trio apresenta músicas produzidas durante a pandemia e inspiradas na percepção dos sons da cidade. Em seguida, o músico e compositor Yuri Guijansque estreia nos palcos o recém-lançado CD "Fé de Ribeirinho".
Os embalos da sexta-feira (5) ficam por conta das cantoras Inara Novaes e Raya, que será acompanhada de uma banda majoritariamente formada por mulheres. Quem fecha a última noite da mostra, no sábado (6) são os artistas Sandrera, trazendo um Folk Rock, e Letícia Chaves, que apresenta uma mistura dançante recheada de referências do jazz e ritmos afro-brasileiros.
"A importância da mostra, pra mim, é enorme. Será o meu primeiro show em um palco de teatro. Cantar as minhas próprias canções em um grande evento é uma experiência que eu nunca tive. O Sesc é uma vitrine não apenas estadual, mas nacional", afirmou Letícia. 
Letícia Chaves
Letícia Chaves Crédito: Holly Jeveaux
  • PROGRAMAÇÃO:
  • 03/11 - “PARA QUEM TEM CORAGEM DE AMAR” - CHOROU BEBEL
  •                “LERA” - MURILO ABREU 

  • 04/11 - “CAIEIRAS” - GEAN PIERRE 
  •               “FÉ DE RIBEIRINHO”- YURI GUIJANSQUE 

  • 05/11 - “LINHA D’ÁGUA” - INARA NOVAES 
  •               “SOU MEU PRIMEIRO AMOR” – RAYA 

  • 06/11 - “AMORES URBANOS” - LETÍCIA CHAVES 
  •              “SANDRERA AO VIVO” - SANDRERA 
  • SERVIÇO
  • Quando: 03, 04, 05 e 06 de novembro de 2021
  • Local: Teatro Glória, Centro Cultural Sesc-Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
  • Horário: 19h30 
  • Ingressos: 20 (Inteira), 10 (Meia), 12 (Comerciários), na bilheteria do teatro. 
  • Mais informações e ingressos por Pix e Pic.Pay:
  • Centro Cultural Sesc-Glória (27) 3232-4750

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