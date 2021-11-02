  • Janaina e Jonathan são os últimos finalistas do Palco Litoral 2021
Janaina e Jonathan são os últimos finalistas do Palco Litoral 2021

Grande final da competição acontecerá no próximo sábado, às 14h45, ao vivo na TV Gazeta
Leandro Neves

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 15:02

Janaina e Jonathan Lima, de Colatina, estão na final do Palco Litoral
Os últimos finalistas do Palco Litoral foram escolhidos. A dupla de irmãos Janaina e Jonathan, de Colatina, levou a melhor na disputa contra Filipe Lourenço, de Boa Esperança, e Julia Cordeiro, da Serra. A votação aconteceu do último sábado (30) até esta terça-feira (02), no site palco.litoralfm.com.br. Foram 71.100 votos computados e o resultado foi divulgado hoje após o ES 2, da TV Gazeta.
A dupla ficou com 51.71% da fatia, somando 36.767 dos votos. Julia ficou com 35.09% (24.953 votos). Já Filipe teve 13.19% (9.380 votos).
Semifinalistas do Palco Litoral; um deles estará na grande final no próximo sábado (6)
Janaina e Jonathan se juntarão a Alry, de Domingos Martins, e a Elon Adan, de Alegre, na final que acontecerá no próximo sábado, às 14h45, ao vivo na TV Gazeta. O grande campeão do reality musical capixaba também será escolhido pelo público, em votação que será aberta ainda nesta terça-feira no site da competição (palco.litoralfm.com.br).
O concurso, que este ano contou com 679 candidatos, bateu recorde de inscrições e no dia 6 de novembro vai revelar o novo nome da música capixaba, com transmissão ao vivo pela TV Gazeta.
A competição conta com talentos das diversas regiões do Espírito Santo, da Grande Vitória, região Norte, Noroeste e Sul. É tanta representatividade e talento capixaba que fica difícil escolher um só, né?
O vencedor do Palco Litoral deste ano será contemplado com os seguintes prêmios: gravação de uma música; videoclipe e estrutura para ensaios, lives e mini-shows durante seis meses. Todos sob responsabilidade do Brava Estúdio. Além disso, ele terá a execução de uma música na programação da rádio Litoral durante 30 dias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Palco Litoral
Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

