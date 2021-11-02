Janaina e Jonathan são os últimos finalistas do Palco Litoral 2021

Os últimos finalistas do Palco Litoral foram escolhidos. A dupla de irmãos Janaina e Jonathan, de Colatina, levou a melhor na disputa contra Filipe Lourenço, de Boa Esperança, e Julia Cordeiro, da Serra. A votação aconteceu do último sábado (30) até esta terça-feira (02), no site palco.litoralfm.com.br. Foram 71.100 votos computados e o resultado foi divulgado hoje após o ES 2, da TV Gazeta.
A dupla ficou com 51.71% da fatia, somando 36.767 dos votos. Julia ficou com 35.09% (24.953 votos). Já Filipe teve 13.19% (9.380 votos).
Janaina e Jonathan se juntarão a Alry, de Domingos Martins, e a Elon Adan, de Alegre, na final que acontecerá no próximo sábado, às 14h45, ao vivo na TV Gazeta. O grande campeão do reality musical capixaba também será escolhido pelo público, em votação que será aberta ainda nesta terça-feira no site da competição (palco.litoralfm.com.br).
O concurso, que este ano contou com 679 candidatos, bateu recorde de inscrições e no dia 6 de novembro vai revelar o novo nome da música capixaba, com transmissão ao vivo pela TV Gazeta.
A competição conta com talentos das diversas regiões do Espírito Santo, da Grande Vitória, região Norte, Noroeste e Sul. É tanta representatividade e talento capixaba que fica difícil escolher um só, né?
O vencedor do Palco Litoral deste ano será contemplado com os seguintes prêmios: gravação de uma música; videoclipe e estrutura para ensaios, lives e mini-shows durante seis meses. Todos sob responsabilidade do Brava Estúdio. Além disso, ele terá a execução de uma música na programação da rádio Litoral durante 30 dias.