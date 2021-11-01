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Cultura 100% digital

IV Mostra Sesc de Cinema nacional começa com capixabas na programação

Dos 31 filmes da mostra, dois são de cineastas do Espírito Santo.  As obras estarão disponíveis no Youtube até o dia 30 de novembro
Luana Antunes

Luana Antunes

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 10:56

Cena do filme
Cena do filme "Inabitáveis", de Rodrigo Bardot, um dos representantes capixabas na IV Mostra Sesc de Cinema Crédito: Rodrigo Bardot/Divulgação
IV Mostra Sesc de Cinema está entre nós. Até o dia 30 de novembro, o evento exibe 31 filmes pelo Canal Sesc Brasil no Youtube (sendo 8 longas e 23 curtas). Pela primeira vez em formato totalmente digital, o evento conta com duas produções capixabas.
Uma das obras que representam o Espírito Santo é o premiado curta “Inabitáveis”, de Anderson Bardot.  O curta, já foi selecionado em vários outros eventos, como o CineFantasy, é uma expressão contra o racismo e a transfobia. "Tentamos mesclar à história de Vitória desde a questão do racismo estrutural. (...) Vemos o patrimônio físico, político, econômico e até espiritual se contrapondo aos corpos negros”, conta Anderson ao "HZ".
O outro curta-metragem que representa os capixabas no evento é a animação “Vento Viajante”, de Beatriz Lindenberg. A obra é fruto Projeto Animação, realizado pelo Instituto Marlin Azul, e desenvolvida por alunos do ensino médio da cidade cearense de Icapuí. A produção conta a história de um vento matreiro que viaja por vários lugares do litoral fazendo amigos por onde passa.
A animação é toda feita com técnicas de 2D, stop-motion com massinha e areia, pixilation e elementos da natureza. Segundo Beatriz Lindenberg, a produção do curta foi uma ótima troca de experiências: “Foi um intercâmbio muito enriquecedor, pois educadores formados nas oficinas culturais desenvolvidas em Vitória, em 2003, atuaram como professores para os alunos que conceberam o “Vento Viajante".

O EVENTO

A IV Mostra Sesc de Cinema está em sua quarta edição e reúne diversas produções sobre temas diversos. O intuito do evento é dar visibilidade para as obras que não conseguem encontrar espaço nos circuitos comerciais de cinema no Brasil. Em 2021, o concurso vai distribuir mais de R$100 mil em licenciamento de novas produções.
Durante o mês de novembro, serão exibidas obras de todos os 23 estados participantes e do Distrito Federal no Panorama Brasil. Além disso, sete produções para o público infanto-juvenil serão disponibilizadas com realizadores de Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Amapá, Santa Catarina e Espírito Santo. Confira abaixo a programação.

Panorama Brasil

  • "Kevin", de Joana Oliveira (MG)
  • "Camilla Bruno", de Henrique Saunier Michiles (AM)
  • "Ser feliz no vão", de Lucas H. Rossi dos Santos (RJ)
  • "Marco", de Sara Mabel Alcelmo Benvenuto (CE)
  • "Quanto Pesa", de Breno Nina (MA)
  • "Memórias afro-atlânticas", de Cassio Nobre e Xavier Vatin (BA)
  • "25 Anos Sem Asfalto", de Fabi Andrade (SP)
  • "De Olhos Abertos", de Charlotte Dafol (RS)
  • "Arapucas", de Danilo Kamenach (GO)
  • "Maikan: A Terra da Raposa", de Éder Rodrigues dos Santos e Enoque Raposo (RR)
  • "No Rastro das Cargueiras", de Carol Matias (DF)
  • "Curica!", de Thiago José de Carvalho Furtado (PI)
  • "Utopia", de Rayane Penha (AP)
  • "O Bem virá", de Uilma Queiroz (PE)
  • "O Menino e o Ovo", de Juliana Capilé (MT)
  • "Seremos Ouvidas", de Larissa Nepomuceno (PR)
  • "As rendas de Dinho", de Adriane Canan (SC)
  • "Inabitáveis", de Anderson de Souza Barbosa Matos (Anderson Bardot) (ES)
  • "Meus santos saúdam teus santos", de Rodrigo Antônio Silva (PA)
  • "Pattaki", de Everlane Moraes (SE)
  • "Um Olhar no Cinema Acreano Nesses 48 Anos", de Adriana Pessoa de Oliveira (AC)
  • "A Tradicional Família Brasileira Katu", de Rodrigo Cesar Cortez de Sena (RN)
  • "Espinheira Santa", de Kaline Leigue (RO)
  • "Ava Kuña, Aty Kuña; mulher indígena, mulher política", de Julia Zulian, Fabiane Medina (MS)

Panorama Infanto-juvenil

  • "Vida dentro de um melão", de Helena Souza Neves Frade da Cruz (MG)
  • "5 Fitas", de Vilma Carla Martins Silva (BA)
  • "Miúda e o Guarda Chuva", de Amadeu Alban (SP)
  • "Aurora - A Rua Que Queria Ser um Rio", de Radhi Meron (SP)
  • "Solitude", de Tami Martins (AP)
  • "Baile", de Cíntia Domit Bittar (SC)
  • "Vento Viajante", de Beatriz Lindenberg (ES)

  • CONFIRA A LISTA COMPLETA DOS SELECIONADOS AQUI

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