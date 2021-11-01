IV Mostra Sesc de Cinema nacional começa com capixabas na programação

A IV Mostra Sesc de Cinema está entre nós. Até o dia 30 de novembro, o evento exibe 31 filmes pelo Canal Sesc Brasil no Youtube (sendo 8 longas e 23 curtas). Pela primeira vez em formato totalmente digital, o evento conta com duas produções capixabas.
Uma das obras que representam o Espírito Santo é o premiado curta “Inabitáveis”, de Anderson Bardot. O curta, já foi selecionado em vários outros eventos, como o CineFantasy, é uma expressão contra o racismo e a transfobia. "Tentamos mesclar à história de Vitória desde a questão do racismo estrutural. (...) Vemos o patrimônio físico, político, econômico e até espiritual se contrapondo aos corpos negros”, conta Anderson ao "HZ".
O outro curta-metragem que representa os capixabas no evento é a animação “Vento Viajante”, de Beatriz Lindenberg. A obra é fruto Projeto Animação, realizado pelo Instituto Marlin Azul, e desenvolvida por alunos do ensino médio da cidade cearense de Icapuí. A produção conta a história de um vento matreiro que viaja por vários lugares do litoral fazendo amigos por onde passa.
A animação é toda feita com técnicas de 2D, stop-motion com massinha e areia, pixilation e elementos da natureza. Segundo Beatriz Lindenberg, a produção do curta foi uma ótima troca de experiências: “Foi um intercâmbio muito enriquecedor, pois educadores formados nas oficinas culturais desenvolvidas em Vitória, em 2003, atuaram como professores para os alunos que conceberam o “Vento Viajante".
O EVENTO
A IV Mostra Sesc de Cinema está em sua quarta edição e reúne diversas produções sobre temas diversos. O intuito do evento é dar visibilidade para as obras que não conseguem encontrar espaço nos circuitos comerciais de cinema no Brasil. Em 2021, o concurso vai distribuir mais de R$100 mil em licenciamento de novas produções.
Durante o mês de novembro, serão exibidas obras de todos os 23 estados participantes e do Distrito Federal no Panorama Brasil. Além disso, sete produções para o público infanto-juvenil serão disponibilizadas com realizadores de Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Amapá, Santa Catarina e Espírito Santo. Confira abaixo a programação.
Panorama Brasil
- "Kevin", de Joana Oliveira (MG)
- "Camilla Bruno", de Henrique Saunier Michiles (AM)
- "Ser feliz no vão", de Lucas H. Rossi dos Santos (RJ)
- "Marco", de Sara Mabel Alcelmo Benvenuto (CE)
- "Quanto Pesa", de Breno Nina (MA)
- "Memórias afro-atlânticas", de Cassio Nobre e Xavier Vatin (BA)
- "25 Anos Sem Asfalto", de Fabi Andrade (SP)
- "De Olhos Abertos", de Charlotte Dafol (RS)
- "Arapucas", de Danilo Kamenach (GO)
- "Maikan: A Terra da Raposa", de Éder Rodrigues dos Santos e Enoque Raposo (RR)
- "No Rastro das Cargueiras", de Carol Matias (DF)
- "Curica!", de Thiago José de Carvalho Furtado (PI)
- "Utopia", de Rayane Penha (AP)
- "O Bem virá", de Uilma Queiroz (PE)
- "O Menino e o Ovo", de Juliana Capilé (MT)
- "Seremos Ouvidas", de Larissa Nepomuceno (PR)
- "As rendas de Dinho", de Adriane Canan (SC)
- "Inabitáveis", de Anderson de Souza Barbosa Matos (Anderson Bardot) (ES)
- "Meus santos saúdam teus santos", de Rodrigo Antônio Silva (PA)
- "Pattaki", de Everlane Moraes (SE)
- "Um Olhar no Cinema Acreano Nesses 48 Anos", de Adriana Pessoa de Oliveira (AC)
- "A Tradicional Família Brasileira Katu", de Rodrigo Cesar Cortez de Sena (RN)
- "Espinheira Santa", de Kaline Leigue (RO)
- "Ava Kuña, Aty Kuña; mulher indígena, mulher política", de Julia Zulian, Fabiane Medina (MS)
Panorama Infanto-juvenil
- "Vida dentro de um melão", de Helena Souza Neves Frade da Cruz (MG)
- "5 Fitas", de Vilma Carla Martins Silva (BA)
- "Miúda e o Guarda Chuva", de Amadeu Alban (SP)
- "Aurora - A Rua Que Queria Ser um Rio", de Radhi Meron (SP)
- "Solitude", de Tami Martins (AP)
- "Baile", de Cíntia Domit Bittar (SC)
- "Vento Viajante", de Beatriz Lindenberg (ES)
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