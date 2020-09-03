Animação 'Vento Viajante' será lançada em live pelo YouTube

Cena da animação "Vento Viajante", produzida pelo instituto Marlin Azul Crédito: Instituto Marlim Azul

Reconhecido fora do país - com produções que circulam em vários festivais internacionais -, o Projeto Animação, criado pela produtora capixaba Instituto Marlin Azul, em 2003, está ganhando fronteiras e firmando parcerias em outros Estados.

"Vento Viajante", curta-metragem que estreia nesta quinta (3), às 15h, com transmissão pelo Vitória, mas desenvolvida por alunos do ensino médio de escolas públicas da cidade cearense de Icapuí, conhecida por suas famosas praias e dunas de rara beleza. Como exemplo, podemos citar, curta-metragem que estreia nesta quinta (3), às 15h, com transmissão pelo YouTube . A animação foi produzida pela ONG de, mas desenvolvida por alunos do ensino médio de escolas públicas da cidade cearense de, conhecida por suas famosas praias e dunas de rara beleza.

"Foi um intercâmbio muito enriquecedor, pois educadores formados nas oficinas culturais desenvolvidas em Vitória, ainda em 2003, atuaram como professores para os alunos que conceberam 'Vento Viajante'. Como exemplo, podemos citar Marinéia Anatório. Ela participou, como estudante, de nosso primeiro projeto, 'Mangue e Tal'. Agora, com experiência em animação, conseguiu passar seu conhecimento em outro Estado, capacitando pequenos realizadores", comenta Beatriz Lindenberg, coordenadora do Instituto Marlin Azul.

"Vento Viajante" foi desenvolvido nas técnicas de animação 2D, stop-motion, com massinha e areia, pixilation e elementos da natureza, vindo de várias regiões do litoral cearense. "Cerca de 25 alunos participaram das oficinas, cuidando de todos os detalhes, desde o roteiro até a concepção artística. Muitos usaram como material as areias das dunas de Icapuí, o que deu um tom ainda mais poético ao filme", comenta Beatriz.

Com trilha sonora original, orquestrada por Pedro Alcântara, e narração conduzida pelos próprios "alunos-cineastas", a animação conta as aventuras de um vento matreiro, que viaja pelos vários espaços do litoral fazendo amigos por todas as partes. "É um filme que mistura natureza, meio ambiente e poesia", desvenda a produtora.

Cena da animação "Vento Viajante", produzida pelo instituto Marlin Azul Crédito: Instituto Marlin Azul

O filme, que, em seu lançamento, contará com uma live com professores e alunos do projeto, ficará disponível no canal durante cinco dias. Depois, percorrerá o circuito de mostras e festivais de cinema.

PROJETOS

Beatriz Lindenberg adianta que o Espírito Santo, na próxima temporada, deve ganhar um novo curta-metragem do projeto. "Estamos programando oficinas com alunos do ensino infantil, de cinco e seis anos, de escolas públicas do bairro Goiabeiras (Vitória). Os cursos devem começar assim que a pandemia der uma trégua e as atividades estudantis voltarem a sua normalidade."

Em outra bem-vinda novidade, o prédio do Instituto Marlin Azul, localizado em Jardim da Penha, deve se firmar como centro cultural, ganhando atividades durante toda temporada.