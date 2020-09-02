Flavia Mendonça comemora aniversário com live para os fãs

A cantora Flavia Mendonça Crédito: Divulgação

A cantora Flavia Mendonça diz que sempre gostou de festejar sua nova idade com shows. Seguindo esta premissa, ela fará uma live neste domingo (6), às 16h, a primeira dela em tempos de pandemia, comemorando seu aniversário. A baiana radicada no Espírito Santo não chegou a se aventurar antes nas apresentações digitais visando a saúde de sua família, mas agora fará sua estreia com muito axé através de uma transmissão pelo seu canal no YouTube.

A ideia era fazer no início de agosto, só que não deu tempo por conta do isolamento. Fiquei muito preocupada. Sabemos que numa live, por mais que a gente tente fazer tudo com todas as regras e orientações de higiene, você está em contato com pessoas, você tem uma parte toda de pré-produção. Não estava me sentindo segura, explica a cantora.

O espetáculo virtual virá recheado de hits baianos dos anos 90, além de canções autorais de Flavia, do seu CD "Proposta Indecente" (2009). Eu sempre toco [músicas autorais] nos shows, mas de uma forma muito tímida. Para a live, estou pensando em colocar mais músicas autorais, atendendo ao pedido dos fãs, pontua.

A ideia é fazer dois momentos, se tudo der certo. O primeiro, que vai ser relembrando axé das antigas, vai ter uma pegadinha mais light, é como se fosse aquele clima meio de sunset. E depois, a noite caindo, o coro vai comer, a gente dá uma virada de chave e foca na micareta, músicas mais no perfil trio elétrico, adianta Flavia.

Já o ambiente da transmissão será o jardim da casa de uma amiga de Mendonça. A cantora conta que a ambientação está sendo organizada no estilo luau. Eu queria realmente dar essa coisa do ar de um quintal de casa, que o momento pede, comenta ela, garantindo que não vai faltar o bolo e o parabéns.

CARREIRA NA PANDEMIA

Para a baiana, que também já atuou como apresentadora do AGTV e como atriz, o setor do entretenimento, dos eventos, da arte de modo geral e cultura está precisando voltar à ativa. A gente tem que tentar viabilizar isso [um retorno] de uma forma mais segura. As lives podem até começar a perder um pouco de força, mas é uma forma da gente conscientizar de que Hey, Hello, a pandemia ainda não acabou!, defende.

A cantora conta que conseguiu segurar as finanças durante os meses em que não fez dinheiro com shows sem passar necessidade, mas que uma hora passa a ser difícil ficar parada. Agora está começando a pegar. Já bate um medo, afirma.

Outras pessoas ficaram muito ativas, em relação a produzir coisas. Eu, pela minha condição de mãe de meninos muito novinhos e muito dona de casa, não consegui fazer isso, conta.

Dentro dessa realidade, Flavia comenta que o público passa a cobrar um retorno e que foi preciso voltar a trabalhar. Eu tenho vontade de fazer outras [lives], mais enxutinhas, de inclusive outros projetos que eu tenho, que já são bem diferentes do axé, explica sobre a expectativa para depois do show de domingo.

A loira se refere aos projetos Music N Me, contendo os gêneros como jazz, blues e R&B, e ao Elas por ela, onde interpreta músicas famosas de cantoras brasileiras, misturando variados estilos.

Mendonça também está com uma canção nova para ser lançada. A cantora explica que foi convidada para participar do festival musical "Brasil de Todos os Ritmos" como representante do axé, e a mais recente canção está tendo seu lançamento guardado por conta desse projeto. Tá vindo música com possivelmente clipe até o final do ano, garante.

NIVER DA LÔRA