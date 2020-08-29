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Sábado animado

Assista à live de aniversário da Litoral FM com shows de 11 artistas

Rádio líder de audiência no ES está comemorando 26 anos com festival recheado de atrações: Dilsinho, Alemão do Forró e Dennis DJ são só alguns dos nomes

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 15:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2020 às 15:51
A rádio mais ouvida do Espírito Santo comemorou seu aniversário de 26 anos com um festival de música pra lá de especial! Dilsinho, Alemão do Forró e uma trupe de artistas participaram da festa em homenagem à Litoral FM fazendo lives de suas casas e estúdios.
A transmissão, iniciada às 16h, deste sábado (29), contou ainda com a dupla Diego e Victor Hugo, Dennis DJ, Projeto Feijoada, João Bosco e Vinícius, Felipe Fantin, Raffa Torres, Lauana Prado, Comichão e a dupla Thiarlys e Melina (vencedores do Palco Litoral). Confira!

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