Assista à live de aniversário da Litoral FM com shows de 11 artistas

A rádio mais ouvida do Espírito Santo comemorou seu aniversário de 26 anos com um festival de música pra lá de especial! Dilsinho, Alemão do Forró e uma trupe de artistas participaram da festa em homenagem à Litoral FM fazendo lives de suas casas e estúdios.
A transmissão, iniciada às 16h, deste sábado (29), contou ainda com a dupla Diego e Victor Hugo, Dennis DJ, Projeto Feijoada, João Bosco e Vinícius, Felipe Fantin, Raffa Torres, Lauana Prado, Comichão e a dupla Thiarlys e Melina (vencedores do Palco Litoral). Confira!