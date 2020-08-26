Banda BlackSete abre fim de semana de shows drive-in em Vila Velha

Banda Blacksete faz show na sexta (28), no Cine Drive-In do Shopping Vila Velha Crédito: Joacir Azeredo Santos

Vila Velha entra para o circuito de shows drive-in neste fim de semana. Serão duas apresentações com bandas locais realizadas na sexta (28) e no sábado (29). No domingo (30), a atração é voltada para as crianças com o circo.

Quem abre a programação, que acontece no estacionamento do Shopping Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo, é a banda BlackSete. O Casaca e o Circus Le Peppe seguem respectivamente o calendário do fim de semana.

Prestes a completar 23 anos de estrada, o grupo continua a todo vapor, inclusive se adequando ao "novo normal" imposto pela pandemia da Covid-19. Após apresentar a primeira live em junho - que já foi assistida por mais de 16 mil pessoas nas redes sociais -, chegou a vez da banda apostar nas apresentações em formato drive-in.

"Nosso último show foi no Carnaval, em fevereiro, com uma apresentação no Rio. Estávamos ansiosos para sentir o calor do público novamente", adianta Peujor, um dos vocalistas do grupo criado na Serra, em 1997, que ganhou fama por ser uma das bandas mais requisitadas do Estado para festas de casamento e de formatura.

"Rapaz, têm pessoas que casaram ouvindo a nossa música e hoje já são avós... Como o tempo passa rápido!", brinca o intérprete.

Nostalgias à parte, para o espetáculo de sexta-feira (28), o BlackSete contará com o seu tradicional repertório, para alegria de seus inúmeros fãs. "Sempre trabalhamos com vertentes da blackmusic, tanto nacional quanto internacional. Certamente, não vai faltar Gloria Gaynor, Donna Summer, Tim Maia e Jorge Ben Jor. Além disso, tem a pegada pop oitentista, com clássicos do Legião Urbana e Kid Abelha", enumera Peujor, citando que o setlist ainda contará com músicas mais atuais, com faixas de Anitta, IZA, Vitor Kley e Pabllo Vittar.

SÓ SUCESSO!

Em meio a tantos hits, o "Divirta-se" lançou um desafio: qual são as músicas mais pedidas na história da Blacksete? Peujor não se faz de rogado e responde sem pensar muito.

"Essa é fácil! 'I Will Survive', de Gloria Gaynor, nos acompanhou em cada apresentação nesses 23 anos. É um hino, e todo mundo quer ouvir. As outras, posso citar 'Dancin' Days', de As Frenéticas, e 'Girls Just Wanna Have Fun', de Cyndi Lauper", pontua, dizendo ainda se lembrar do primeiro espetáculo da banda.

"Cara, é inesquecível! Fizemos um show lotado em um lugar chamado Buraco da Praia, em Jacaraípe (risos). Tinha esse nome porque o palco era em cima de uma piscina vazia (mais risos)... Todo mundo compareceu, todos os amigos. Fizemos uma campanha de marketing muito pesada", rememora Peujor, que começou na música aos cinco anos, cantando em uma igreja evangélica.

A ideia, de acordo com o vocalista, é continuar apostando em novos formatos de apresentação. "A primeira live surgiu porque os fãs estavam pedindo. Antes, fazíamos apenas encontros virtuais ou lives esporádicas com alguns amigos. É um novo mercado que está se abrindo, até porque não sabemos como será o circuito de shows no pós-pandemia. Creio que deva ser uma retomada bem lenta. Portanto, lives e performances em drive-in devem estar no cardápio da Blacksete por um bom tempo", complementa.

AGENDA DE SHOWS DO CINE DRIVE-IN DO SHOPPING VILA VELHA

Dia 28/08 (sexta-feira)





Banda BlackSete

Horário de abertura dos portões: 19 horas. Antes da banda haverá DJ tocando

19 horas. Antes da banda haverá DJ tocando Ingressos: R$ 60,00 (carro com até 2 pessoas  2º lote) e R$ 90,00 (carro com até 4 pessoas  1º lote)





R$ 60,00 (carro com até 2 pessoas  2º lote) e R$ 90,00 (carro com até 4 pessoas  1º lote) Dia 29/08 (sábado)





Banda Casaca

Horário de abertura dos portões: 19 horas. Antes da banda haverá DJ tocando

19 horas. Antes da banda haverá DJ tocando Ingressos: R$ 60,00 (carro com até 2 pessoas  2º lote) e R$ 90,00 (carro com até 4 pessoas  1º lote)





R$ 60,00 (carro com até 2 pessoas  2º lote) e R$ 90,00 (carro com até 4 pessoas  1º lote) Dia 30/08 (domingo)





Circus Le Peppe

Horário de abertura dos portões: 16h

16h Ingressos: R$ 50,00





R$ 50,00 Onde comprar os ingressos: os bilhetes podem ser adquiridos pelos sites cinedriveinsvv.com.br ou lebillet.com.br.

VOCÊ PRECISA SABER