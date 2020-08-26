O Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, é a sede oficial do Executivo do Espírito Santo Crédito: Christian Diego/Reprodução/Instagram @christiandiego16

O governo do Estado estuda formas de liberar grandes shows e eventos no Espírito Santo . As pastas de Cultura, Turismo e Saúde já analisam ao menos dois projetos apresentados por empresários do setor de festas que dão alternativas para os meetings acontecerem com total segurança em meio à pandemia do coronavírus . Mas ainda não há prazos para quando isso seja liberado.

A ideia dos produtores é reproduzir o modelo que atualmente já acontece no Reino Unido , na Europa, e no Rio de Janeiro - com algumas possíveis adaptações ao mercado do Espírito Santo. Basicamente, os espaços são montados como uma grande arena com mini-camarotes, com mesa e até quadro cadeiras em cada espaço demarcado.

Your browser does not support the audio element. Governo analisa duas propostas para ES ter shows e eventos grandes

Público da Virgin Money Unity Arena dividido em grupos com distância de 2 metros entre cada um Crédito: Divulgação / Virgin Arena David Wala

A outra proposta seria de misturar os veículos com as mesas, numa espécie de "drive-in arejado". Isso facilita a passagem dos visitantes até suas mesas e também poderia ser um facilitador para o som, já que, neste caso, as transmissões poderiam ser feitas como acontece atualmente no cinema drive-in , via estação de rádio FM.

A coluna, que não dorme no ponto, conseguiu confirmar estas informações e mais com o secretário de Estado do Turismo, Dorval Uliana , que diz que o alto custo da operação, como um todo, é o que ainda pode ser um fator para dificultar os eventos. Preocupado com a rigidez sanitária com que esses eventos teriam que funcionar, ele também destaca que as reuniões com empresários do ramo têm sido frequentes.

"Nós estamos vendo duas propostas neste momento até para o Pavilhão de Carapina. Cada local tem uma dinâmica diferente, que pode fazer o custo da operação ficar cara. E você tem que ver o impacto do som na vizinhança, porque imagina se tiver que ser instalado um som que alcance todo o perímetro do local... É quase um som exclusivo por cada grupo de pessoas", fala.

Os projetos aos que o secretário se refere estão diretamente ligados aos movimentos mobilizados pelo Juntos Pelo Entretenimento ES , que tomou força nesta semana. Juntos, mais de 30 produtores fizeram carta pública em que pedem para serem incluídos na nova matriz de risco e expõem a crise pela qual passa o setor.

O movimento organizado pelos empresários também estima que, desde março, quando tiveram que parar as atividades, mais de 800 datas de eventos acabaram sendo afetadas pelo surto da Covid-19 só no Espírito Santo.

Uliana corrobora que as questões técnicas de um evento desse modelo não estão totalmente resolvidas, mas nem por isso o projeto é descartado. "Essa é a ideia que está mais avançada, é o que está sendo discutido. Já existem desenhos de plantas e tudo. Porque também ainda não temos resultados concretos de quem tenha feito esse tipo de show e tenha tido sucesso, então é bastante complexo", conclui.

RISCO SANITÁRIO DETERMINARÁ RETOMADA

Questionada, a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) , em conformidade com Uliana, disse que não há previsão para a retomada desse tipo de atividade e que a volta de eventos maiores depende da diminuição do risco sanitário da população.