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Festival no Reino Unido reúne público em cercados para cumprir distanciamento

Evento aconteceu em Newcastle, na Inglaterra, na noite desta terça (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 19:19

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 19:19

Público da Virgin Money Unity Arena dividido em grupos com distância de 2 metros entre cada um
Público da Virgin Money Unity Arena dividido em grupos com distância de 2 metros entre cada um Crédito: Divulgação / Virgin Arena David Wala
Em meio a pandemia do novo coronavírus, alguns países já estão voltando a realizar shows e eventos seguindo as normais e regras de distanciamento social indicadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
O primeiro festival de música no Reino Unido aconteceu na noite de terça-feira (11) em Newcastle, Inglaterra. O Virgin Money Unity Arena reuniu 2,5 mil pessoas que ficariam divididas em uma espécie de cercados, testando um novo formato para evitar aglomerações.
Em cada cercado era permitido apenas cinco pessoas e para evitar ao máximo o distanciamento, os cercados permaneciam a 2 metros de distância um do outro. Cerca de 500 plataformas de metal ocuparam a grande área do Gosforth Park.
A plateia assistiu ao show do cantor britânico de indie rock Sam Fender. O evento também terá Libertines, Supergrass, Two Door Cinema Club e outros artistas.

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Nas redes sociais o vídeo do festival repercutiu e gerou diversos comentários, entre eles, de pessoas que gostaram do "novo normal". "O dia que eu for numa festa/show com esse distanciamento social eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo", brincou uma internauta no Twitter.
O ingresso para o evento custou £ 32,50 (cerca de R$ 230 ) por pessoa, com mais uma taxa de £ 20 (cerca de R$ 141) por plataforma, que abriga cinco pessoas.

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