Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Prefeitura do Rio de Janeiro autoriza volta de eventos corporativos
Coronavírus

Prefeitura do Rio de Janeiro autoriza volta de eventos corporativos

A retomada dessas atividades estava prevista para a Fase 6 da reabertura, com início no próximo dia 16, entretanto foi antecipada em seis dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 15:29

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 15:29

O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (PRB)
O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (PRB) Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
A prefeitura do Rio de Janeiro antecipou em seis dias a autorização para o retorno de atividades presenciais em eventos corporativos e encontros de negócios, suspensos desde março por causa da pandemia da covid-19. A decisão está publicada na edição de hoje (10) do Diário Oficial do município. A retomada dessas atividades estava prevista para a Fase 6 da reabertura, com início no próximo dia 16.
Todas as normas higiênico-sanitárias devem ser seguidas, como o distanciamento de dois metros entre as pessoas, a obrigatoriedade do uso de máscara, o limite de ocupação de um terço do espaço e a disponibilização de álcool gel 70% e demais insumos para a higienização das mãos. A autorização não inclui atividades de lazer, que deve ser liberada com restrições no próximo domingo (16).
Segundo a Subsecretaria de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a antecipação foi decidida na reunião de sexta-feira (7) do Comitê Científico. O grupo avalia diariamente os indicadores da saúde que dão suporte ao Plano de Retomada da cidade.
De acordo com a prefeitura, até o momento as avaliações permitiram a antecipação de três setores da economia: os shoppings, no começo de junho, seguido do comércio de rua, no fim do mesmo mês, e agora os eventos de negócios.

Veja Também

Incêndio de grande proporção atinge parque nacional no Rio de Janeiro

No entanto, foram adiadas as autorizações para o retorno do público aos estádios, prevista para a Fase 3, mas continua proibida, e as aulas nas escolas municipais, previstas para a Fase 6 e ainda sem data definida.
O retorno presencial de cursos e atividades extracurriculares, como cursos de idiomas, está autorizada desde o início da Fase 5, no dia 1º de agosto, também seguindo todas as regras sanitárias, de distanciamento e ocupação restrita dos espaços.
De acordo com o monitoramento do Observatório Fluminense Covid-19, que reúne pesquisadores de várias instituições públicas de ensino e pesquisa, o contágio e a mortalidade pela doença na capital estão diminuindo, mas ainda permanecem em níveis elevados. Até ontem (9), a cidade registrava 74.421 pessoas infectadas pelo novo coronavírus (covid-19) e 8.612 óbitos.

Veja Também

Estado de São Paulo ultrapassa 628 mil casos do novo coronavírus

"Não há motivos para ter suspeitas sobre vacinas contra Covid-19", diz OMS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados