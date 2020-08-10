Prefeitura do Rio de Janeiro autoriza volta de eventos corporativos

O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (PRB) Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A prefeitura do Rio de Janeiro antecipou em seis dias a autorização para o retorno de atividades presenciais em eventos corporativos e encontros de negócios, suspensos desde março por causa da pandemia da covid-19. A decisão está publicada na edição de hoje (10) do Diário Oficial do município. A retomada dessas atividades estava prevista para a Fase 6 da reabertura, com início no próximo dia 16.

Todas as normas higiênico-sanitárias devem ser seguidas, como o distanciamento de dois metros entre as pessoas, a obrigatoriedade do uso de máscara, o limite de ocupação de um terço do espaço e a disponibilização de álcool gel 70% e demais insumos para a higienização das mãos. A autorização não inclui atividades de lazer, que deve ser liberada com restrições no próximo domingo (16).

Segundo a Subsecretaria de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a antecipação foi decidida na reunião de sexta-feira (7) do Comitê Científico. O grupo avalia diariamente os indicadores da saúde que dão suporte ao Plano de Retomada da cidade.

De acordo com a prefeitura, até o momento as avaliações permitiram a antecipação de três setores da economia: os shoppings, no começo de junho, seguido do comércio de rua, no fim do mesmo mês, e agora os eventos de negócios.

No entanto, foram adiadas as autorizações para o retorno do público aos estádios, prevista para a Fase 3, mas continua proibida, e as aulas nas escolas municipais, previstas para a Fase 6 e ainda sem data definida.

O retorno presencial de cursos e atividades extracurriculares, como cursos de idiomas, está autorizada desde o início da Fase 5, no dia 1º de agosto, também seguindo todas as regras sanitárias, de distanciamento e ocupação restrita dos espaços.