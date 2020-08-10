Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Não há motivos para ter suspeitas sobre vacinas contra Covid-19', diz OMS
Coronavírus

'Não há motivos para ter suspeitas sobre vacinas contra Covid-19', diz OMS

Atualmente, há 165 vacinas sendo desenvolvidas - destas, 26 estão em testes com seres humanos e 139 estão num momento inicial de estudos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 13:01

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 13:01

Diferentes grupos de pesquisadores tentam obter vacina contra o novo coronavírus
Diferentes grupos de pesquisadores tentam obter vacina contra o novo coronavírus Crédito: Immagini/Folhapress
O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, disse nesta segunda-feira (10), que as vacinas contra Covid-19 ainda estão em testagem, portanto ainda não é possível colocar dúvidas quanto à eficácia de alguns candidatos a imunizantes.
"Neste momento, não precisamos levantar suspeitas sobre qualquer vacina", afirmou Ryan após ser questionado durante coletiva sobre a postura do presidente Jair Bolsonaro em relação à imunização desenvolvida pela China"O que precisamos fazer é olhar para eficácia e segurança dos testes."
Atualmente, há 165 vacinas sendo desenvolvidas - destas, 26 estão em testes com seres humanos e 139 estão num momento inicial de estudos.

Veja Também

Curva está achatada e hidroxicloroquina não é solução para o Brasil, diz OMS

O diretor também declarou que o Brasil ainda está sustentando um alto nível de transmissão e novos casos na pandemia, de 50 a 60 mil infecções sendo registradas todos os dias, segundo dados citados por ele.
De acordo com o levantamento realizado pelo jornal O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha de S.Paulo e UOL, foram 22,2 mil novos casos registrados no domingo (9), com uma média diária de novos óbitos de 1.001 nos últimos sete dias.
Ryan apontou que, embora o País tenha achatado a curva de infecções do novo coronavírus, ela não está abaixando, o que coloca grande pressão nos sistema de saúde. "Numa situação assim, a hidroxicloroquina não é uma bala de prata ou uma solução", respondeu após também ser perguntado sobre o medicamento.
Ele acrescentou que cada nação tem soberania para decidir os tratamentos que julgar apropriados, mas ressaltou que, em todos os estudos controlados, a hidroxicloroquina não se provou eficaz contra Covid-19.

Veja Também

Fiocruz recebe R$ 100 milhões para produção de vacina da Covid-19

Bolsonaro assina MP para viabilizar vacina contra o coronavírus

Ministério da Saúde diz que vai adquirir primeira vacina que chegar ao mercado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Novena de Santo Expedito: como rezar para alcançar uma graça urgente
Imagem de destaque
5 sobremesas para o outono que trazem mais conforto e sabor para os dias amenos
Imagem de destaque
ANTT aprova renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica por 30 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados