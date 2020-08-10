'Não há motivos para ter suspeitas sobre vacinas contra Covid-19', diz OMS

Diferentes grupos de pesquisadores tentam obter vacina contra o novo coronavírus Crédito: Immagini/Folhapress

O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS) , Michael Ryan, disse nesta segunda-feira (10), que as vacinas contra Covid-19 ainda estão em testagem, portanto ainda não é possível colocar dúvidas quanto à eficácia de alguns candidatos a imunizantes.

Atualmente, há 165 vacinas sendo desenvolvidas - destas, 26 estão em testes com seres humanos e 139 estão num momento inicial de estudos.

O diretor também declarou que o Brasil ainda está sustentando um alto nível de transmissão e novos casos na pandemia, de 50 a 60 mil infecções sendo registradas todos os dias, segundo dados citados por ele.

De acordo com o levantamento realizado pelo jornal O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha de S.Paulo e UOL, foram 22,2 mil novos casos registrados no domingo (9), com uma média diária de novos óbitos de 1.001 nos últimos sete dias.

Ryan apontou que, embora o País tenha achatado a curva de infecções do novo coronavírus, ela não está abaixando, o que coloca grande pressão nos sistema de saúde. "Numa situação assim, a hidroxicloroquina não é uma bala de prata ou uma solução", respondeu após também ser perguntado sobre o medicamento.