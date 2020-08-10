AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Curva está achatada e hidroxicloroquina não é solução para o Brasil, diz OMS
Coronavírus

Curva está achatada e hidroxicloroquina não é solução para o Brasil, diz OMS

O diretor-executivo da OMS, Michael Ryan,  reafirmou que não há comprovação da eficácia da substância no combate ao novo coronavírus

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 12:49
OMS retirou em definitivo a cloroquina dos testes para tratamento de Covid-19
OMS retirou em definitivo a cloroquina dos testes para tratamento de Covid-19 Crédito: jcomp/ Freepik
O diretor-executivo da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan, disse nesta segunda-feira (10), que a curva de mortes por coronavírus no Brasil "está achatada, mas não diminuindo" e ressaltou que a hidroxicloroquina, defendida pelo presidente Jair Bolsonaro para o tratamento da doença, não é a solução para o país.
Em resposta a uma pergunta sobre a postura de Bolsonaro, Ryan reafirmou que não há comprovação da eficácia da substância no combate ao novo coronavírus, durante coletiva de imprensa da entidade. No fim de semana, o Brasil ultrapassou o marco de 100 mil mortes por Covid-19.
Antes de Ryan, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse no início da coletiva que o mundo chegará a 20 milhões de casos de Covid-19 nesta semana.
Tedros também comentou que possíveis vacinas contra a doença exigirão o investimento de mais de US$ 100 bilhões. "Parece ser muito dinheiro e é de fato", disse. "Mas é (um valor) pequeno se comparado aos US$ 10 trilhões que já foram investidos por países do G20 em estímulos fiscais para lidar com as consequências da pandemia até o momento", acrescentou.
Ele afirmou ainda que é preciso eliminar a Covid-19 de forma eficaz para que "possamos reabrir as sociedades de forma segura".

Veja Também

Vacina na fase 3 de teste não significa "estar quase lá", diz OMS

Lockdown é medida brusca, podemos buscar estratégia mais localizada, diz OMS

Reabrir escolas onde não há controle da Covid-19 piora o problema, diz OMS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Seven, Argo
Prédio na Praia da Costa terá apenas 7 unidades de até R$ 22 milhões
Carlo Ancelotti, treinador da Seleção brasileira
Ancelotti avisou CBF sobre contato da Itália, mas não cogitou saída
Medicamentos emagrecedores, anabolizantes e até ácido hialurônico foram apreendidos pela PRF na BR 101, em Itapemirim
Casal é detido no ES com mais de 140 frascos de tirzepatida do Paraguai

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados