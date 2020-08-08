Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Brasil supera 100 mil mortes por Covid-19

Congresso e STF decretaram luto oficial no país em homenagem às vítimas do novo coronavírus. Já o presidente Jair Bolsonaro não comentou a trágica marca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2020 às 14:08

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 14:08

Cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus (AM)
Cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus (AM), em meio à pandemia de coronavírus Crédito: Alex Pazuello/Prefeitura de Manaus
Menos de cinco meses após registrar a primeira morte causada pelo novo coronavírus, o Brasil superou na tarde deste sábado a marca de 100 mil óbitos decorrentes da doença.
Com o registro de 538 novas mortes desde a véspera até 13h30 deste sábado, o país soma assim 100.240 mortos pela doença, segundo dados coletados com as secretarias estaduais da saúde pelo consórcio formado por Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, o Globo e G1.
Congresso Nacional decretou, neste sábado (8), luto de quatro dias em homenagem aos mortos pela Covid-19 no país.  Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, publicaram mensagens nas redes sociais em solidariedade aos familiares das vítimas da doença.

Veja Também

Congresso e STF decretam luto em memória aos 100 mil mortos por Covid-19

No Supremo Tribunal Federal (STF), a homenagem durará três dias. Por nota, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, destacou que todas as vítimas tinham "um nome, uma profissão, projetos e sonhos".  O ministro disse ainda que o Brasil jamais viveu uma crise dessa dimensão e que o país está de luto e "sofre a perda de filhos". 
O presidente da República, Jair Bolsonaro, não comentou a marca e o Executivo não informou se pretende decretar luto.

CASOS

O número de casos registrados, por sua vez, beira os 3 milhões, com 21.732 novas notificações e um total de 2.988.796 pessoas que tiveram a infecção confirmada, mas é provável haver subnotificação. Com isso, o Brasil tem hoje cerca de 6,5% dos casos mundiais e 13,8% dos mortos pela doença no mundo, embora o país abrigue apenas 2,7% da população do planeta.
"Vamos tocar a vida. Tocar a vida e buscar uma maneira de se safar deste problema", disse o presidente Jair Bolsonaro ao comentar os números em live na última quinta-feira (6).

Veja Também

ONG faz protesto no Rio por quase 100 mil brasileiros mortos por Covid-19

Bolsonaro diz que fez 'o possível e o impossível' para evitar mortes por Covid-19

Hidroxicloroquina não tem eficácia contra Covid-19, diz estudo brasileiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino
Imagem de destaque
Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados