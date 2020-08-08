Brasil supera 100 mil mortes por Covid-19

Cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus (AM), em meio à pandemia de coronavírus Crédito: Alex Pazuello/Prefeitura de Manaus

Menos de cinco meses após registrar a primeira morte causada pelo novo coronavírus , o Brasil superou na tarde deste sábado a marca de 100 mil óbitos decorrentes da doença.

Com o registro de 538 novas mortes desde a véspera até 13h30 deste sábado, o país soma assim 100.240 mortos pela doença, segundo dados coletados com as secretarias estaduais da saúde pelo consórcio formado por Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, o Globo e G1.

No Supremo Tribunal Federal (STF), a homenagem durará três dias. Por nota, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, destacou que todas as vítimas tinham "um nome, uma profissão, projetos e sonhos". O ministro disse ainda que o Brasil jamais viveu uma crise dessa dimensão e que o país está de luto e "sofre a perda de filhos".

O presidente da República, Jair Bolsonaro, não comentou a marca e o Executivo não informou se pretende decretar luto.

CASOS