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Coronavírus

Bolsonaro: 'Estamos chegando a 100 mil (mortes); vamos tocar a vida'

O país registrou na quarta-feira (5), 5, 1.322 mortes em decorrência da doença, levando o total de óbitos a 97.418

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 08:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 08:34
Presidente Jair Bolsonaro usa máscara em meio à pandemia do novo coronavírus
Presidente Jair Bolsonaro usa máscara em meio à pandemia do novo coronavírus Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro disse que mortes por outras causas estão sendo registradas como provocadas pela Covid-19 no Brasil e que, nesses casos, os médicos "poupam autópsias".
"A pessoa está em situação complicada, vem a falecer e o pessoal mete Covid. Não é uma regra isso, mas é em alguns casos, o médico poupa uma autópsia. Alguns casos têm chegado ao conhecimento da gente. Não vou dizer que são fontes confiáveis, mas vou dizer que chega ao conhecimento", disse ele em live transmitida pelo seu Facebook, nesta quinta-feira (6).
"Alguns governadores, não sei com qual interesse, encaminham nesse sentido", disse.
A média móvel de mortes em decorrência da Covid-19 nos últimos sete dias no Brasil passou de 1.066 nesta quinta (6) para 1.033, segundo o consórcio de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL.
O país registrou na quarta-feira (5), 5, 1.322 mortes em decorrência da doença, levando o total de óbitos a 97.418. Sobre os infectados, já são 2.862.761 brasileiros com o novo coronavírus desde o começo da pandemia, 54.685 desses confirmados no último dia.
"Estamos chegando ao número de 100 mil (mortes); vamos tocar a vida", afirmou ainda o presidente da República.

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