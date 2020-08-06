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Ao lado de Pazuello

Bolsonaro volta a insistir no uso da cloroquina contra Covid-19

Não há comprovação científica sobre o uso do medicamento no caso do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 20:07

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 20:07

Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
Ao lado do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer propaganda sobre o uso da hidroxicloroquina para o tratamento da covid-19. Não há comprovação científica sobre o uso do medicamento no caso do novo coronavírus.
"Quem não quer tomar cloroquina, não tente proibir, impedir quem queira tomar, afinal de contas, ainda não temos uma vacina e não temos um remédio comprovado cientificamente", disse.
"Muitas doenças estariam sem cura se o médico não tivesse a liberdade de trabalhar fora da bula", afirmou, corroborando sua fala com Pazuello, em live transmitida pelo Facebook.
Na sequência, o presidente emendou: "A negação de um medicamento a quem está doente não pode ser de um prefeito ou governador. Quem decide é o médico". Pazuello respondeu: "Exatamente".

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