Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Brasil registra 1.226 mortes pela Covid-19 e se aproxima dos 100 mil óbitos
Números em crescimento

Brasil registra 1.226 mortes pela Covid-19 e se aproxima dos 100 mil óbitos

De acordo com os dados coletados até as 20h, a média de mortes nos últimos sete dias é de 1.038, o que mantém uma posição de estabilidade nos dados, embora com números elevados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 20:21

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 20:21

Covid-19
Brasil ultrapassa 98 mil mortes decorrentes da Covid-19 Crédito: Pixabay
O Brasil se aproxima da triste marca dos 100 mil mortos pela Covid-19. Nesta quinta (6), o país registrou 1.226 novas mortes pela doença e 53.511 novos casos. Dessa forma, o total de óbitos chega aos 98.644 e o de infecções a 2.916.272.
Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais. O balanço é fechado diariamente às 20h.
Além dos dados diários do consórcio, a Folha de S.Paulo também divulga a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.
De acordo com os dados coletados até as 20h, a média de mortes nos últimos sete dias é de 1.038, o que mantém uma posição de estabilidade nos dados, embora com números elevados.

Veja Também

Trump diz que é possível ter vacina contra coronavírus antes de novembro

França alerta para segunda onda do coronavírus no outono

O Brasil tem uma taxa de cerca de 47,1 mortos por 100 mil habitantes. Os Estados Unidos, que têm o maior número absoluto de mortos, e o Reino Unido, ambos à frente do Brasil na pandemia (ou seja, começaram a sofrer com o problema antes), têm 48,9 e 70 mortos para cada 100 mil habitantes, respectivamente.
O México, que recentemente ultrapassou o Reino Unido em número de mortos, tem 39,4 mortes para cada 100 mil habitantes.
Na Argentina, onde a pandemia desembarcou nove dias mais tarde que no Brasil e que seguiu uma quarentena muito mais rígida, o índice é de 9,3 mortes por 100 mil habitantes.
Balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (6) aponta 53.193 novos casos e 1.237 novas mortes confirmadas pela Covid-19 no Brasil. O total já chega a 98.493 mortes e 2.912.212 casos pelo novo coronavírus.
A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorre em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.

Veja Também

Coronavírus: ES registra 2.666 mortes e passa de 88 mil casos

Sesa investiga amostras antigas para saber quando coronavírus chegou ao ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 
Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo
Imagem de destaque
Jogador Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez do primeiro filho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados