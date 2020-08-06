Trump diz que é possível ter vacina contra coronavírus antes de novembro

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump está otimista com a vacina Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (6) que é possível que o país tenha uma vacina contra o coronavírus antes da eleição de novembro, uma previsão muito mais otimista do que o cronograma apresentado pelos próprios especialistas em saúde da Casa Branca.

Questionado no programa de rádio Geraldo Rivera sobre quando uma vacina pode estar pronta, Trump disse: "Antes do final do ano, pode ser muito mais cedo." "Antes de 3 de novembro?", perguntaram ao presidente.

"Eu acho que em alguns casos, sim, seria possível antes, mas mais ou menos naquela época", disse Trump. As declarações de Trump, que tentará a reeleição, ocorrem no momento em que ele aparece atrás do candidato democrata Joe Biden nas principais pesquisas.