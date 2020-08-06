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Estados Unidos

Trump diz que é possível ter vacina contra coronavírus antes de novembro

O presidente dos Estados Unidos disse que o país tem previsão muito mais otimista do que o cronograma apresentado pelos especialistas em saúde da Casa Branca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 14:34

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 14:34

Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump está otimista com a vacina  Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (6) que é possível que o país tenha uma vacina contra o coronavírus antes da eleição de novembro, uma previsão muito mais otimista do que o cronograma apresentado pelos próprios especialistas em saúde da Casa Branca.
Questionado no programa de rádio Geraldo Rivera sobre quando uma vacina pode estar pronta, Trump disse: "Antes do final do ano, pode ser muito mais cedo." "Antes de 3 de novembro?", perguntaram ao presidente.
"Eu acho que em alguns casos, sim, seria possível antes, mas mais ou menos naquela época", disse Trump. As declarações de Trump, que tentará a reeleição, ocorrem no momento em que ele aparece atrás do candidato democrata Joe Biden nas principais pesquisas.
Cientistas de dentro e de fora das agências do governo, segundo o New York Times, temem que o presidente aumente a pressão para que autoridades sanitárias aprovem uma vacina contra a covid-19 no máximo até outubro. Quanto mais tempo as vacinas levam em testes, mais garantida é sua segurança e eficácia.

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