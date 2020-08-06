Facebook remove vídeo de Trump com desinformação sobre Covid-19

Presidente dos EUA Donald Trump Crédito: Official White House Photo by Shealah Craighead

O Facebook confirmou nesta quarta-feira (05) ter retirado da rede social um vídeo da página do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerado uma "desinformação perigosa" sobre a pandemia da Covid-19

Trata-se de uma entrevista para a emissora Fox News em que o presidente republicano afirma que as crianças praticamente não podem contrair o coronavírus.

"Este vídeo inclui falsas alegações de que um grupo de pessoas é imune à Covid-19, o que é uma violação de nossas políticas em torno de informações desagradáveis ??e nocivas", disse o porta-voz do Facebook, Andy Stone.

Esta é a primeira vez que o Facebook retira um post do presidente por violar as políticas da empresa sobre informações falsas.

O Facebook enfrentou uma forte pressão para moderar melhor seu site. Mais de mil anunciantes aderiram a um boicote , incluindo Disney e Verizon. E quase duas dúzias de procuradores-gerais de Estado enviaram uma carta criticando a empresa na quarta-feira.

Um porta-voz da Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

No vídeo removido, o presidente Trump pode ser ouvido em uma entrevista por telefone dizendo que as escolas deveriam abrir. Ele continua dizendo: "Se você olhar para crianças, elas são quase - e eu diria quase que definitivamente -, mas quase imunes a esta doença" e que elas têm um sistema imunológico mais forte.

Enquanto muitas crianças tiveram sintomas mais leves do vírus, os pesquisadores descobriram que ainda são capazes de se infectar e passar para outras pessoas, incluindo adultos em casa e na escola, como professores.

O Facebook desativou anteriormente dezenas de anúncios colocados pela campanha de reeleição do presidente Trump que incluíam um símbolo usado pelos nazistas para designar presos políticos em campos de concentração.

O presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, disse no fim de junho que o Facebook removerá as postagens que incitam à violência ou tentem reprimir a votação - mesmo dos líderes políticos - e que a empresa afixará etiquetas nas postagens que violem o discurso de ódio ou outras políticas.

As medidas representaram grandes concessões em meio à pressão do público, inquietação dos funcionários e um crescente boicote de anunciantes pela recusa de longa data do Facebook de abordar de forma mais agressiva o discurso de ódio e outras violações de plataforma de políticos como o presidente Trump.

As mudanças são pelo menos uma retirada parcial da deferência tradicional da empresa para o discurso que ela considera "digno de ser noticiado". Isso inclui a decisão do Facebook de não rotular ou remover um post de Trump que dizia: "quando os saques começam, o tiroteio começa".