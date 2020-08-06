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Pandemia

Coronavírus: ES registra 2.666 mortes e passa de 88 mil casos

Segundo a Secretária de Saúde (Sesa), foram divulgados mais 1.300 infectados e  20 novos óbitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 16:38

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 16:38

Swab para teste de Covid-19
Swab para teste de Covid-19 Crédito: Pixabay
Nesta quinta-feira (06), o Espírito Santo superou a marca dos 88 mil casos confirmados do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, já são 88.543 diagnósticos positivos e 2.666 mortes. Considerando apenas as últimas 24 horas, foram divulgados mais 1.300 infectados e 20 novos óbitos.
As cidades com mais casos continuam sendo as da Grande VitóriaVila Velha (12.962), Vitória (11.667), Serra (11.251) e Cariacica (9.219). Logo em seguida, aparecem três  municípios do interior do Estado: Linhares (4.723), Colatina (4.117) e Cachoeiro de Itapemirim (3.822).
No recorte por bairros, Jardim Camburi permanece como o que tem mais moradores infectados. Localizado na Capital, ele já tem 1.549 casos confirmados da Covid-19. Em segundo e terceiro lugares, aparece Praia da Costa (1.426) e Itapuã (975). 
Ainda conforme a última atualização feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a taxa de letalidade é de 3,0%. 
Ao todo, desde o início da pandemia, 186.039 testes para detectar a infecção pelo novo coronavírus já foram feitos no Espírito Santo. O dado positivo é que a grande maioria dos que testaram positivo conseguiram vencer a Covid-19: 74.568 são considerados curados.

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