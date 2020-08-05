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Ator Gesio Amadeu morre aos 73 anos, após contrair covid-19

Ele era ator de teatro e televisão, e ficou muito conhecido por seu trabalho em 'Chiquititas', no SBT, no 'Sítio do Pica Pau Amarelo', na Rede Globo, e em diversas novelas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 19:22

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 19:22

Gesio Amadeu morreu nesta quarta (5), aos 73 anos, após contrair a Covid-19
Gesio Amadeu morreu nesta quarta (5), aos 73 anos, após contrair a Covid-19 Crédito: ALEX SILVA
O ator Gesio Amadeu morreu nesta quarta-feira, 5, aos 73 anos, por falência múltipla dos órgãos, após ser internado em junho com a Covid-19. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais. Ele tinha 73 anos.
No fim de junho, seu filho, Mario, disse que o pai foi internado para realizar exames, pois estava com a pressão alta. A suspeita é que ele tenha contraído a covid-19 no hospital.
Amadeu era ator de teatro e televisão, e ficou conhecido por seu trabalho em "Chiquititas", no SBT, no "Sítio do Pica Pau Amarelo", na Globo, e em filmes e em diversas novelas da própria Globo, da TV Bandeirantes e da TV Tupi. Mais recentemente, trabalhava na série infanto-juvenil "Bugados", do canal Gloob.
Na Tupi, onde Gésio onde ficou até o encerramento das atividades da emissora, fez novelas como "Éramos Seis", "O Direito de Nascer" e "Gaivotas". Ganhou projeção com o personagem Chef Chico, na novela juvenil "Chiquititas" (1997), no SBT, e, depois, interpretou o Tio Barnabé, no "Sítio do Pica Pau Amarelo", já na Globo.
Na emissora carioca, fez diversos trabalhos, como o personagem Alaor, na novela "Flor do Caribe" (2013), que voltará em breve à programação na TV aberta.

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