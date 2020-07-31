Coronavírus no ES: 80% dos que foram infectados estão curados

Dentre os 83.292 infectados pelo novo coronavírus no Espírito Santo, 67.117 já são considerados curados, informa o Painel Covid-19 nesta sexta-feira (31). Ou seja, em um grupo de dez pessoas que contraíram o vírus, oito delas se curaram, uma porcentagem de 80,58%. O número, portanto, é maior do que a soma entre os que estão com o vírus ativo e os óbitos provocados pela novo coronavírus.
13.631
PESSOAS AINDA BUSCAM VENCER A BATALHA CONTRA A COVID-19
Segundo o Painel Covid-19, plataforma do Governo do Estado, entre os mais de 83 mil casos confirmados, 13.631 continuam com o vírus ativo no corpo e ainda não são considerados curados, o que corresponde a 16,36%. Por outro lado, 2.544 vidas foram perdidas para a Covi-19. A letalidade da doença no Espírito Santo é de 3,05%.
Foram registradas 1.343 pessoas curadas da doença nesta sexta-feira (31). O número de confirmações também é superior a mil: 1.406. 30 óbitos foram contabilizados pelo Painel Covid-19 nas últimas 24h.
Outra boa notícia é que o Espírito Santo é o único Estado do Sudeste a apresentar queda no número de mortes. Segundo o consórcio dos veículos de imprensa, a partir de dados das Secretaria Estaduais de Saúde, a redução é de 16%. O número é obtido através de comparação entre a média de mortes durante os últimos sete dias e outras semanas.