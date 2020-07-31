Número de mortes por novo coronavírus reduz 14% em julho no ES

O mês de julho terminou com mais 897 mortes causadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo. Embora ainda sejam muitas vidas perdidas, o número representa uma redução de 14% se comparado a junho, quando foram registrados 1.043 novos óbitos. Em termos absolutos, a diferença é de 146 vítimas.
Essa queda pode ser interpretada como um bom indicador, mas é importante ressaltar que ela vem acompanhada de um aumento referente aos novos casos confirmados: de 33.203 em junho, para 36.399 em julho. Uma diferença superior a 3 mil infectados, que equivale a um crescimento de 9,6%.
mais de 20 mortes
por dia são registradas no Espírito Santo, apesar da redução
Ao primeiro contato, esses dois dados parecem contraditórios. Porém, o secretário de saúde Nésio Fernandes explicou que isso acontece devido a melhorias alcançadas durante a pandemia, no que diz respeito à capacidade de testagem, ao desempenho da assistência hospitalar e ao próprio conhecimento sobre a Covid-19.
Na semana passada, o subsecretário Luiz Carlos Reblin já havia adiantado que o Espírito Santo deveria entrar em uma fase de queda sustentada de mortes, mas ressaltou que ainda era preciso reduzir a taxa de transmissão do novo coronavírus, ainda que ela já estivesse ligeiramente abaixo de 1, na média do Estado.
MAIS DE 83 MIL CASOS E 2.500 MORTES
Nesta sexta-feira (31), o Espírito Santo chegou a 83.292 casos confirmados de Covid-19 e a 2.544 mortes. Nas últimas 24 horas, foram mais de 1.400 novos infectados e 30 óbitos. O dado positivo é que a grande maioria (80%) dos capixabas conseguiu vencer a doença e já é considerada curada.